Mamá de Tomás Bravo rompe el silencio sobre su tío: «No sé qué pensar»

Ha pasado casi un año desde la terrible desaparición y muerte del pequeño Tomás Bravo; quien fue visto por última vez en el sector de Caripilun, luego de que saliera junto a su tío abuelo Jorge Escobar, quien fue la última persona en verlo con vida.

Aunque en un primer momento el sujeto fue el principal sospechoso e incluso lo formalizaron, hasta el momento no hay ningún detenido ni pruebas que confirmen al culpable de la tragedia del menor de solo tres añitos.

Es en este contexto que en el ‘Buenos Días a Todos’ conversaron con Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, quien se refirió a la relación con su tío; y cómo aún espera justicia por su hijo.

«A mí me cuesta mucho hablar de esto, yo desde chica que vivo con mi tío, él me ayudaba a cuidar a mi abuelita, la mayor parte del tiempo estábamos solos. Mi tío siempre fue muy respetuoso, como mi segundo papá. Esa es la verdad» comenzó relatando la joven.

Siguiendo por esta línea, Estefanía Gutiérrez también aprovechó de admitir que «hoy día me cuestiono muchas cosas porque me cuesta creer en el ser humano».

«No sé qué pensar, pero si tú me dices si yo desconfío en mi tío por algo en particular, porque él haya evidenciado algo, no. Para mí es difícil, tengo rabia igual con él, porque él lo dejó solo» recordó sobre la última vez que se vio a Tomás Bravo. «Pero siempre he dicho: sea quien sea el culpable, va a tener que pagar igual» cerró.

Los dichos de la abuela de Tomás Bravo

Por otro lado Elisa Martínez, la abuela del pequeño y hermana de Escobar también se refirió a la situación de quien ha sido el principal sospechoso desde el inicio de la investigación. «Yo creo en mi hermano».

De todas formas, la mujer reconoció que su hermano «fue la última persona que estuvo con él, nada comprueba de que él le haya hecho daño al niño».