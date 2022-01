Show de Javiera Contador en El Festival de Las Condes deja reacciones divididas

El pasado sábado 22 de enero se cerró el Festival de Las Condes, y lo hicieron invitando al dúo estadounidense Ha*Ash; a la cantante Francisca Valenzuela y a la comediante Javiera Contador. Precisamente esta última parte del show generó reacciones divididas en los telespectadores.

La presentación de Contador fue ampliamente comentada en redes sociales. Y es que la actriz presentó una rutina donde se reía de ella misma en relación a temas como el peso, ser madre y sus experiencias pandémicas.

Asimismo, sorprendió a algunos bailando canciones de Marcianeke y Carol G, además de tocar guitarra. Además, Contador invitó a su esposo Diego Rougier al escenario; quién apareció usando una máscara, causando curiosidad entre el público.

Por otra parte, realizó una reflexión a través de redes sociales una ves que terminó el show; «la verdad es que lo disfruté muchísimo. La adrenalina baja, viene como una especie de vacío y después viene la toma de coincidencia del alto nivel de exposición«.

«Me siento muy, pero muy afortunada de todo el amor que recibo de ustedes (y que siempre le gana por lejos al lado oscuro). Y me siento muy orgullosa de asumir riesgos y enfrentar miedos e inseguridades«, añadió según reportó Página7, en un post de Instagram.

Acá te dejamos los divididos comentarios que causó su show y palabras en Twitter:

Veo muchas críticas a la presentación de Javiera Contador. A mí me gustó. No que me matara de la risa pero sí me identifiqué con varias cosas. Partiendo porque me ha crecido el pie de tanto andar en calcetines y también por las compras de ropa online con talla equivocada

— Carolina 🌳 (@SweetCarol76) January 23, 2022