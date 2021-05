«Te amaremos siempre»: La triste despedida de Javiera Contador a su perrita A través de redes sociales, la actriz Javiera Contador reveló la triste pérdida de su mascota, una perrita llamada Uma Thurman.

«Te amamos y amaremos siempre cachorrita hermosa». Con esta frase fue como la actriz Javiera Contador despidió a su mascota. Y es que a través de redes sociales, la intérprete dio a conocer la triste noticia de que su perrita llamada Uma Thurma falleció el día de ayer.

«No tengo muchas palabras para despedir a mi Uma Thurman amada. No esperaba ni de lejos tener que hacerlo hoy y aquí nadie estaba preparado. Mila y Theo ahora saben de que se trata la muerte y que Umita se transformó en estrella», partió escribiendo en su cuenta de Instagram. Mismo perfil en donde por cierto, la siguen más de 1 millón de personas.

Su conmovedor mensaje de despedida no terminó ahí, sino que continuó con lo siguiente: «creo que fuiste feliz preciosa y estoy segura que fuiste profundamente amada. Gracias Umita Thurman por haber existido con tus patas grandes y peludas, tus ojos tiernos y tu infinito cariño. Cuando pueda pensar mejor prometo escribirte más lindo. Te amamos y amaremos siempre cachorrita hermosa.».

La despedida de Javiera Contador

Luego de su primera publicación, Javiera Contador también compartió un emotivo video de la perrita en compañía de su hija Mila, en donde explicó un poco más en profundidad la situación.

«Mila quería que subiera este videito de ella y Uma. Nacieron él mismo día con horas de diferencia. De a poquito vamos comprendiendo y aceptando que no va a volver. Al parecer fue una torsión intestinal repentina y fulminante. Algo que no es poco común en perritos grandes y ansiosos para comer. Fue muy rápido. Estaba super bien y luego ya no estaba. Mil gracias por todo su cariño», escribió la actriz.

«Tenemos una estrella ángel peluda y gordita que nos cuida. ‘Mi primer ángel protector’ como dijo Theo anoche. La vida es así. Así que a agradecer y a disfrutar del amor y las cosas buenas. Besos grandes y abrazos apretados (no virtuales) de esos abrazos que apapachan», concluyó la intérprete.

Tras sus publicación, los seguidores de Javiera Contador no perdieron la oportunidad para enviarle mensajes de apoyo y cariño.