José Antonio Neme recuerda especial actuar de Felipe Camiroaga: «Nadie me lo contó»

Este fin de semana estuvo marcada por las alertas de tsunami a lo largo de nuestro país, lo que hizo que muchos recordaran el 27 F y sus terribles consecuencias. Así fue como ocurrió con José Antonio Neme, quien se refirió a un especial episodio que vivió en esa época.

Resulta que el periodista contó que para el gran terremoto justo le tocó cubrir el Festival de Viña, al igual que muchos rostros de los canales. Razón por la que asistió a la Quinta Vergara para ver el show de Ricardo Arjona quien abría la noche.

«Ya habíamos visto a Arjona que era lo más importante de la noche» comenzó relatando José Antonio Neme, quien decidió volver al hotel tras el espectáculo.

El terremoto del 27 F

Sin embargo, nada hacía presagiar que a eso de las 03.34 de la madrugada, Chile enfrentaría uno de los terremotos más complejos de los últimos años.

“Yo me estaba lavando los dientes y de repente empieza el vidrio (a moverse). No había tomado nada, me había portado súper bien, pensé que estaba medio mareado, cansado”, comentó José Antonio Neme, en diálogo con Michelle Adam.

Y continuó con su relato del tembleque: “De repente empieza el movimiento y se cae el vidrio del espejo del baño. Salí, abrí la puerta como pude porque quedó descuadrada. Estaba la Kathy Salosny, Daniel Fernández en calzoncillos, la Carlita Ochoa sentada llorando y yo me senté al lado y le dije ‘te puedo ayudar en algo’, y ella estaba preocupada por su hija”.

Luego bajó al lobby y “estaba la escoba”.

El actuar de Felipe Camiroaga

“Todos corrían, estaba la Carla Zunino, Claudio Fariña, la gente de Canal 13, la Raquel (Argandoña). Entra Mauricio Correa de repente, no sé, media hora después con Felipe Camiroaga, y fíjate, no endioso a nadie, solo voy a contar lo que vi. Él entra y dice ‘¿Cómo están todos? ¿Están todos bien?’, habla como al lobby. Él quería saber como estaba la gente. Y después dice: ‘Yo no voy a hacer la última noche del festival, yo me voy a Santiago ahora, tengo a mis animales, tengo a mi familia. Yo creo que esto no da para festival. Me voy’”, añadió el animador.

Finalmente, José Antonio Neme explicó que “él lo decidió, con sentido común y sensibilidad, nadie le pidió. Yo vi eso, yo lo vi. Nadie me lo contó”.