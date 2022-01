Karen Doggenweiler contó la firme de un posible regreso al matinal

La noche de este domingo se emitió el tercer capítulo de ‘Socios de la Parrilla’, que tuvo como invitada ni más ni menos que a Karen Doggenweiler, quien habló de todo con los animadores Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot.

Con una entrada triunfal comienzo este nuevo episodio del programa de Canal 13, donde Jorge Zabaleta acompaña a Karen, la invitada estelar de la noche, que con su alegría y buen humor proclama: “llegaron los novios”, empezando así una alegre noche; acompañada de las sabrosas preparaciones del chef Rodrigo Barañao, además de muchas risas, juegos y humor.

Para iniciar la conversación, Pancho Saavedra destaca el cambio de faceta en la animación, realizado por la periodista el 2021 en compañía de Mauricio Pinilla, haciendo un formato que se acerca más a “telerrealidad”, punto que la animadora aclara ya había experimentado cuando condujo el programa de TVN “Mamá a los 15”.

Luego, la invitada junto a los anfitriones realizó un análisis de la televisión actual, en donde comentó que el programa “Pase lo que pase”, animado por ella y el fallecido Felipe Camiroaga, no funcionaría en la actualidad, debido al cambio de vida que ha experimentado la sociedad hoy en día, “Ese momento de la ‘oncecita’ que era el principio del programa, hoy en día no pasaría… yo creo que ese programa no funcionaría”. Sin embargo, señaló “lo de los ‘sketches,’ eso sí sigue funcionando”. En relación a su trabajo, la conductora aclaró que en marzo habrá novedades en relación a su trabajo en televisión.

Karen Doggenweiler al matinal

El trío del conductores le preguntó a Karen Doggenweiler si llegaría a animar el matinal de un programa de televisión, donde la periodista comentó “La vida es muy dinámica”, sumado a “En marzo se va a saber”, no descartando la posibilidad.

Finalmente, Pedro Ruminot inició un juego, preguntándole a Karen por opciones de compañeros con los que le gustaría animar un matinal. Entre Sergio Lagos y José Antonio Neme; se quedó con el segundo, explicando que a Lagos lo ve más en un estelar.

Entre Neme y Martín Cárcamo, volvió a elegir al periodista, y entre Neme y Jorge Zabaleta; se quedó con este último. Continuando con esta dinámica, entre Zabaleta y Rodrigo Sepúlveda, se quedó con el primero; porque comentó no conocer mucho al periodista. Y así, frente a varios otros candidatos el elegido siempre fue el actor que comenzó su carrera en Canal 13.