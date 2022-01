Iván Cabrera y su dura confesión sobre acusaciones: «¿De dónde me cuelgo?»

Este fin de semana el caso Iván Cabrera y Antonella Mareco Muñoz tuvo un giro inesperado, esto luego de que la joven asegurara que mintió durante su entrevista en la que acusó a su ex pareja de abuso sexual y violencia.

«Quería ofrecerles disculpas públicas a mi ex pareja Manuel Iván Cabrera Salinas. El día que yo di mi entrevista con la periodista no me encontraba bien psicológicamente, estaba muy vulnerable, asumo mi responsabilidad, de mis dichos, de mis actos y de todo lo que dije» es parte de lo que señaló en una serie de videos.

A raíz de esto Iván compartió una publicación en Instagram donde agradecía el apoyo de quienes siempre estuvieron con él. Posteriormente conversó con radio Agricultura, donde se confesó sobre cómo se sintió al ver el live donde salieron las acusaciones.

Iván Cabrera y las acusaciones

«Yo no lo podía creer, lo que ella estaba diciendo, hablando de pruebas, de que tenía todo lo necesario para culparme me acaba de acusar de violación, me acaba de acusar que yo la metí en drogas, me acaba de acusar de que yo la forzaba a hacer cosas, en que no lo podía creer, y desde el mismo punto de vista de que no lo podía creer, sabía lo que iba a generar» comenzó señalando.

Junto con lo que Iván Cabrera agregó: «Lo que tu haces o no haces dentro de una habitación entre cuatro paredes es un tema íntimo, que va de la mano de lo que tu acordaste con la otra persona».

«Empecé a recibir una cantidad de mensajes diciendo que yo era lo peor del mundo. No sabía cómo decirle a mi mamá, cómo decirle a mi papá, pensé inmediatamente en mis hijos, me llamó mi exmujer, que también llamó a Antonella para decirle que por favor, si no pensaba en mí que al menos pensara en los niños» afirmó.

«Entro en dos días terroríficos, donde vi todo oscuro, a mis hijos los tuvimos que tomar del condominio donde viven y llevar donde mi mamá en la playa, porque pueden escuchar los amigos algo de los papás, los niños después lo llevan al relato y son súper crueles, imagínate que mi hija escuchara algo así» afirmó Iván Cabrera.

Los duros pensamientos

Pero esto no es todo, sino que señaló que incluso pensó en quitarse la vida. «Yo estaba sentado en el sillón mirando el balcón, de un quinto piso diciendo Si me tiro tengo que saltar muy alto y de cabeza tirarme para abajo, porque son cinco pisos, no quiero quedar postrado y mas encima acusado».

«Después de ver esa opción que no iba a ser la mejor, me fui a la pieza, me saqué mi cinturón, te lo juro por dios, lo pasé por la cuestioncita, me lo puse (haciendo el gesto que estaba en el cuello) y yo en la cama hice así (haciendo el gesto de tirar el cinturón), ‘¿servirá?, ¿de dónde me cuelgo, si me cuelgo del soquete se va a caer esta cuestión, ¿Cómo lo hago?'».

A pesar de la angustia Iván afirmó que «Yo te juro que en ese momento me imaginé la cara de mis hijos, en especial la de mi hija, sufriendo por lo que yo iba a hacer y yo sentí súper injusto a final de cuentas, generarle ese trauma a mi hija, a mis hijos, ese dolor, a mis padres, a mis hermanos y a la gente que me quería».

«No sé de donde saqué fuerza, porque veía todo oscuro, me saqué la cuestión y dije ‘no po’ si yo hago esto voy a demostrar que realmente soy una persona que es culpable, si hago esto le voy a dar la razón a Antonella Muñoz, que lo que dice es verdad y voy a quedar para toda una vida que fui el abusador, el maltratador y eso lo va a vivir mi hija y mi hijo y no es justo» cerró.