«Vende una pomada en Instagram» Naya Fácil peló sin filtro a Cecilia Bolocco En sus redes sociales Naya Fácil sorprendió al revelar que no le cae para nada bien Cecilia Bolocco y que sería muy distinta.

Esta sin duda una de las polémicas faranduleras que nadie se imaginó que podrían ocurrir; ya que Naya Fácil se fue totalmente en contra de Cecilia Bolocco y su nueva imagen más cercana que ha mostrado en el último tiempo a través de Instagram.

Resulta que a través de sus redes sociales, la polémica influencer hizo una transmisión en vivo donde dio a conocer su opinión en referencia a la ex Miss Universo, la cual al parecer no sería para nada buena.

«Por decir esta huea no me van a llamar de ninguna cuestión más. Ya, pero me da lo mismo. Al menos yo soy sincera y me da lo mismo. Prefiero que la gente sepa. Vende una pomada la Cecilia Bolocco así por Instagram» comenzó señalando Naya Fácil.

Tras esto, comentó el por qué piensa así de la comunicadora. «Una vez vi su en vivo y es muy distinta a como es en persona» señaló en Instagram.

La cosa es que Naya Fácil recordó que conoció a Cecilia Bolocco durante la realización de los Giga Awards, premiación de influencers que fue animada por la también empresaria junto a Pollo Castillo.

«Yo, cuando fui a grabar (el tema) ‘Show Show’, cuando pasaron los premios de Canal 13 la vi. Vuelvo a reiterar, no es conmigo. A mí me da lo mismo que me saluden o no. Pero vi cómo era en el entorno. Con decirles que no saludó a nadie de los que estaban, de todos los que salieron en pantalla, no saludó a nadie» aseguró.

Naya Fácil sobre Pamela Díaz

Pero en cambio, al hablar sobre Pamela Díaz, a quien la conoció cuando fue entrevistada por la pareja de Jean Philippe Cretton en su programa de Youtube ‘Sin Editar’, su opinión fue totalmente distinta.

«La Pamela Díaz es un amor, me ha invitado a su casa. Fuera del coso de YouTube, me ha invitado a su casa, es un 7″, reveló. Luego volvió a reiterar su buena impresión de la panelista del programa ‘Me Late’ de TV+.

«Es tal lo que se ve en la tele o donde sea, mejor incluso en persona», destacó Naya Fácil sobre La Fiera.