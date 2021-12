El detalle en coqueta foto de Coté López que sorprendió a sus seguidores A través de su cuenta de Instagram, Coté López dejó la grande con una destapada postal en bikini, con un detalle imposible de perder.

Por estos días Coté López anda disfrutando de unas merecidas vacaciones familiares en Dubai, desde donde ha compartido varios registros de cómo ha sido su paseo por las maravillosas playas de los Emiratos Árabes.

Y con casi 2 millones de seguidores solo en Instagram, la chiquilla se ha encargado de mostrar varios detalles, además de impactar a sus fanáticos con coquetas postales ligera de ropa, que solo le han traído piropos.

Es más, hace poquito Coté compartió una destapada fotito en la que luce su trabajada figura, la que acompañó con el mensaje en tono de broma: «Hasta yo me tengo envidia».

Pero ahora la influencer dejó la grande entre sus seguidores, al subir una imagen en la que se luce en bikini, pero que tenía un particular detalle que se robó las miradas de todos los usuarios, dejando de lado su regio físico.

Resulta que detrás de Coté, habían dos camellos paseándose de lo más tranquilos por la playa. «Sólo se me ocurren cosas desubicadas para escribir aquí…» escribió la chiquilla agarrando pa’l leseo la publicación.

Obviamente que al poco tiempo de compartir la fotito recibió más de 36 mil me gusta y cientos de mensajes por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en llenarla de piropos, además de bromear con los animales.

«Cómo se ve el camello»; «Ella la camella»; «Quien sale en la playa con camellos. Solo tú regis estupenda»; «Se te van a salir»; «Y el lusho te cambio solo por dos camellos???»; «Eso pasa solo en Dubai para la otra anda a Viña y no se cruzaran unos camellos si no unos perros» y «Pasa a camello» le escribieron a Coté López.

Coté López y sus labios

Hace un tiempo la influencer compartió una publicación para comentar los pelambres que recibe por sus labios. «A los 17 años me pusieron algo en el labio que debió irse y nunca sucedió. Por lo que a los 26 años realicé 5 intervenciones por dentro del labio para retirar el producto».

«Salió todo, pero me quedaron las cicatrices por dentro, las cuales abultan mi labio inferior, el bigote y afecto la movilidad. No puedo cambiar eso. Sé perfectamente como está mi labio. No sigo ‘haciéndome cosas'» agregó Coté López.

Junto con lo que agregó: «De verdad no necesito que alguien cada día me lo recuerde. Las cámaras siempre aumentan más ‘el pequeño defecto’ pero yo aprendí a aceptarlo, espero que ustedes también lo logren».