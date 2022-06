Naya Fácil todavía no puede usar su auto nuevo: No sabe manejar

En los últimos días, Naya Fácil ha estado más feliz que nunca, ya que tras una larga espera, finalmente recibió su auto, al que llamó como «Facilón» y que de inmediato mostró a su casi millón de seguidores en Instagram.

A través de un corto video en la red social de la camarita se le puede escuchar decir mientras se sube al vehículo y sale por el sunroof. «Hola mis facilines, miren con qué me encuentro acá, con el Facilón, mi nuevo autito. Se los voy a mostrar, aquí voy a andar yo, ahora, como alcaldesa» y agregó: «miren qué maravilloso, está demasiado lindo».

Eso si, la felicidad no le duró mucho rato a Naya Fácil, ya que el problema es que aún no puede usarlo, pues no sabe manejar. Así que luego de que varios usuarios en Instagram le recordaran esta situación, la chiquilla decidió salir a referirse al tema.

Naya Fácil no puede manejar su auto

Por medio de sus historias, se confesó por la frustración que le genera el tema, ya que a pesar de haberlo intentado en otras ocasiones, no ha conseguido rendir el examen de manejo con éxito. «Me da lata igual ser tan mensa, de verdad que genial la gente inteligente o que aprende rápido, de verdad me gustaría ser así».

Junto con esto, Naya Fácil admitió que «Pero yo siempre fui de aprendizaje lento, mucha gente cree que yo me hago, pero realmente soy así». Además de compartir una especial reflexión: «Igual quizás por eso nunca estudié, uno tiene las lucas para estudiar ahora pero yo sé que no me iría bien».

Para cerrar, la popular influencer aseguró que como sea va a conseguir pasarlo, en especial por los «malos ratos» que ha vivido con conductores de aplicación. «Si voy a aprender a manejar es por necesidad, no por gusto» y «Ya que ustedes saben toda la rabia que paso con las aplicaciones».