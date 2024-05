Esta es la multa que arriesgan los conductores que mojen a un peatón en la calle

Cada vez que llueve, uno de los grandes temores de los peatones es que un auto los moje al pasar muy rápido cerca de una calzada con una posa de agua. Pero lo que muchos no saben, es que esta fea acción es una falta a la Ley de Tránsito. Por lo que los conductores que lo hagan se enfrentan a una multa.

Resulta que en el Artículo 122 se lee que «en caso de haber agua en la calzada, el conductor cuidará que esta no moje la acera ni a los peatones». Eso si, es que esta situación se califica como una «infracción menos grave».

Es de esta forma que, en caso de que un conductor moje a un peatón. Se puede enfrentar a una multa que va entre las 0,5 y 1 UTM, lo que aproximadamente significa unos $32.721 y $65.443.

Así puedes denunciar a un conductor que te mojó en la calle

De acuerdo a lo indicado por Página 7, Gonzalo Lobos, académico de derecho de la Universidad de las Américas, señaló. «Cuando un conductor no cumple con la Ley de Tránsito, siempre puede ser denunciado por cualquier persona. Si usted es mojado justamente producto de la lluvia por este conductor que no circula a velocidad razonable, y lanza agua a la vereda, perfectamente puede hacer la denuncia».

Eso si, se necesita acreditar que ocurrió esta situación. «Puede acompañarse un video, declaraciones de testigos, etc. En general se acepta cualquier medio de prueba. No obstante, la complejidad va a estar en probar quién conducía el vehículo, ya que uno podría tener la patente, pero eso no otorga la certeza de quién estaba conduciendo».

Junto con esto, es importante mencionar que la infracción es para el conductor y no el dueño del auto. «Podría ser un Uber, o uno arrendado, o prestado a otra persona, y ahí es donde está el principal problema».

Por lo mismo que, la mayor recomendación es de inmediato intentar detener al auto, ya sea pidiendo ayuda a Carabineros o inspectores municipales, para que lo hagan.