«El Discípulo del Chef»: Sergi Arola explota y un inesperado concursante se va El reality de cocina de CHV vivió otra noche de eliminación, pero no sin antes que el explosivo español acometiera contra una participante.

Ayer se vivió otro intenso capítulo de «El Discípulo del Chef», el reality de cocina de CHV. Y como siempre, uno de los queridos participantes debió abandonar el programa para no volver.

Asimismo, tampoco nos sorprendió que Sergi Arola fuera uno de los chefs más explosivos del capítulo. El explosivo cocinero volvió a pasar malos ratos con sus pupilos; en esta ocasión, el objetivo de su ira fue Paola Troncoso en la primera prueba del episodio.

Arola perdió los estribos cuando los integrantes del equipo rojo no entendieran las instrucciones que les había dado. En dicho contexto, la ex Morandé con Compañía se ganó unos cuantos gritos. «¡Dónde vas a dejar el arroz ahora? No, cariño, no. No has entendido nada, pero nada».

«Te he dicho que cuando tengas el sofrito, agregas el arroz, sofríes el arroz y lo mojas con caldo. De eso me quejo, eso me pone nervioso», recloamó Arola, según reportó La Cuarta.

Sin embargo, el español no tenía idea con la chichita que se estaba curando; porque Troncoso no se quedó callada y le respondió «para eso estás tú po’ Sergi, nosotros no estamos solos».

Esto provocó que Arola hiciera un posterior Mea Culpa: “Cada vez metía la cuchara. Y yo le decía ‘no metas la cuchara’. Y volví a meter la cuchara, volví a meter la cuchara. Se ponía nerviosa. Hay un momento que digo las cosas una vez, dos veces. Tengo 17 cosas en la cabeza y me he exaltado. Le pido disculpas. Lo siento, Paola. Ya sabes cómo soy, y a estas alturas, con casi 54 años, me da que es difícil cambiarme”.

El eliminado más reciente de «El Discípulo del Chef»

La decisión de eliminación la tuvo que tomar China Bazán, del equipo azul, quienes habían perdido el duelo final contra Sergi Arola. «El

Sin embargo, Bazán no alcanzó a decir quien se iba; Todo porque Carlos Caszely renunció. “Yo como capitán doy un paso al frente, porque cuando tenía nueve comencé a jugar fútbol, y durante 30 o 35 años me enseñaron a ganar y perder”, explico de entrada el ex-crack.

“Cuando me invitaron a este programa, me sentí honrado, porque yo no sé cocinar. La embarré muchas veces, pero en otras acertamos, y me encontré con varios compañeros que sabían cocinar más que yo, y uno tiene que saber retirarse a tiempo”, se despidió el «rey del metro cuadrado».