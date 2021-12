Drama en «El Discípulo del Chef»: Daniela Aránguiz se querellará contra Perla Ilich La ex-chica Mekano aseguró que la gitana la habría difamado a través de sus redes sociales, por lo que habría contactado a su abogado.

Daniela Aránguiz, participante de El Discípulo del Chef y ex-chica Mekano, aseguró que se querellará en contra de Perla Ilich. Esto luego de que diferentes declaraciones de la gitana la dejaran en el ojo del huracán en las últimas semana.

Aránguiz anunció a través de una transmisión en vivo de su Instagram, de su show Te digo al toque, que no permitirá que se le «atribuyan declaraciones que no realizó».

Según reporta Página 7, Daniela dejará todo en mano de sus abogados. Afirmando que: «esto es incitar al odio y a la rabia, eso me explicó mi abogado y está penado por la ley. A mí no me van a escuchar hablar mal de nadie. Yo tengo muchos puntos anotados», aseguró Aránguiz, para aclarar su conflicto con Perla

«Yo no la odio, no la culpo, no la juzgo. Siento que todo el mundo salió de nuestras casillas. Aquí se dijeron muchas cosas que son graves. Ayer me dediqué a ver los pedazos de el ‘en vivo’ que me mandaban porque yo no la sigo. Anoté todos los adjetivos que ella dijo de mí», reclamó la ex «Maldita Moda».

Racismo: La gota que rebalsó el vaso

Aránguiz enfatizó que la razón de la porque se querellará es porque Perla la tildó de racista; «yo no entiendo y pienso que no sabe el significado de racismo. Yo he vivido en países con culturas sumamente diferentes a la mía», aseguró.

«Siento mucha pena y he estado muy afectada, porque no puedo creer que por un malentendido, por una cuchara, se arme todo esto. Porque esa es la raíz del asunto. Yo le comenté a mi maquillador que hay varias que no se lavan las manos, pero nunca dije su nombre, quiero aclararlo desde el principio», agregó Aránguiz.

Daniela aseguró que la participante de la que estaba hablando de otra concursante con la que la misa Perla habría tenido problemas. “Si quisiera podría mostrar mensajes de ella dirigiéndose mal a otras participantes del programa, y que me desmienta y lo subo a redes sociales.Estoy aburrida de ser siempre la mala, la juzgada”, comentó.

“Lamentablemente hay un abogado detrás de esto. Yo no quería llegar hasta estas alturas, pero yo soy una ciudadana que respeta las religiones y las razas de otras personas, y no voy a aguantar que se me trate de racista. Me pueden decir todo lo que quieran, pero eso no”, concluyó.