Julia Fernandes confiesa que quiso «comprar un arma» para ver a Ignacio Lastra La modelo brasileña confesó que tras su quiebre con el influencer chileno se le prohibió verlo a través de una fuerte escolta personal.

Julia Fernandes, ex-chica reality, compartió a través de su Instagram una intensa historia. El pasado miércoles la influencer respondió varias preguntas de sus fans, compartiendo infidencias sobre su ex-pareja Ignacio Lastra.

El romance de los chiquillos habría terminado luego de que protagonizaran un grave choque automovilístico a finales de 2017. Frente a la pregunta, ¿por qué terminaste con Ignacio», la modelo brasileña se sinceró.

Fernandes, al igual que lo hizo Lastra en el programa La Divina Comida, confirmó que Ignacio habría terminado con él. «Él terminó conmigo. Me sacaron a la fuerza porque no me quería ir. Fui arrastrada. Traté de volver, pero fui prohibida, con seguridad en la puerta y todo, bloqueada por todas partes», aseguró según reportó Página 7.

«Pensé en comprar un arma y obligar a que me dejaran hablar con él. Pero es peligroso y le tengo miedo a la cárcel. Insistí harto, pero sólo le hacía daño al no respetar su decisión», concluyó la modelo brasileña.

No hace mucho la modelo se juntó con Lastra en un conocido bar de Santiago. «Solo buena onda. Es una amiga increíble pero como polola es otra cosa. Lo mismo pasa conmigo. Poder ser amigos y mirarnos con cariño habla de lo maduro que estamos», añadió el modelo.

Lastra volvió al modelaje

La vida de Ignacio Lastra cambio completamente en agosto del 2017, pues el ex chico reality sufrió un complejo accidente de tránsito mientras iba manejando junto a su polola de esa época, situación que lo dejó con el 90% de su cuerpo quemado y pocas esperanzas de sobrevivir.

Pero el chiquillo logró darle la vuelta al destino y salir adelante pese a las graves quemaduras, tras esto y por los siguientes tres años ha estado en un constante proceso de recuperación y rehabilitación que ha compartido con sus seguidores en redes sociales.

Y ahora se presenta un nueva etapa en la vida de Ignacio Lastra, ya que aunque para muchos parecía imposible, está de vuelta en el mundo del modelaje, pues la tienda Corona le ofreció formar parte de su nueva campaña de otoño-invierno.

«Nunca pensé en modelar. Para mí esa etapa estaba cerrada. Según mi idea, yo no cumplía con los requisitos» afirmó.

«No tengo por qué esconderme por estar quemado o no poder trabajar por eso. Creo que sirve de inspiración para la gente que cree que no puede hacer muchas cosas» concluyó el modelo.