Chica de TikTok fingió su propia boda para que su ex le hablara La usuaria "@dieschaklin" contrató a un fotógrafo profesional, además de arrendar un hermoso vestido y una ostentosa venida.

Una mujer se pasó unos cuantos pueblos; cuando fingió su propio matrimonio contratando hasta una locación y un fotógrafo profesional. Todo como parte de un desesperado intento para que su ex-pareja le enviara un mísero mensaje.

Un video detallando el fallido plan ha logrado juntar cerca de 1,5 millones de vistas en TikTok. «Recordando la vez que fingí mi propia boda y contraté a un fotógrafo profesional para que me hablara», dice la bajada del video posteado por la usuaria @dieschaklin.

Las imágenes que aparecen el post muestran a la arrepentida chiquilla; tomándose la cabeza antes de mostrar videos y fotos de la ostentosa ceremonia falsa.

Las fotos muestran a la falsa novia posando felizmente frente a una ventana, mientras viste un hermoso vestido y lujosas joyas. Asimismo, el novio junto al que aparece es sólo un actor que ella misma contrató.

Desafortunadamente, el intento de la pastelita no sirvió de nada. En la misma publicación se confieza afirmando que: «la peor parte es que me dejó el visto y ni siquiera me habló».

«A veces funciona»

Según reportó New York Post, los incrédulos comentarios variaron entre diferentes mensajes. Desde es sólo una «urgencia femenina» o que «es un rasgo tóxico no ver nada malo con esto».

Sin embargo, muchos vieron fallas en su plan desde el comienzo. Un usuario de TikTok le preguntó sin pelos en la lengua: «¿por qué te hablaría el día de tu boda? Una vez que llega el matrimonio es demasiado tarde».

Asimismo, otra usuaria le preguntó a la chiquilla por qué solo no le había hablado. Sin embargo, muchas tóxicas y tóxicos en los comentarios aseguraron que vivieron situaciones similares a «El Graduado»; donde sus ex-parejas volvían en la boda para interrumpirla.

Una desesperada acción fallida de esta chiquilla para recuperar a su amor. Sin embargo, no recomendamos hacer algo como esto ya que claramente es tóxico.