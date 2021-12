«Lávate la boca»: Perla responde a comentarios de Daniela Aránguiz La gitana respondió a los comentarios de la ex-chica Mekano, compartidos por su maquillador, en donde la trataba de "cochina".

Daniela Aránguiz y Perla Ilich volvieron a pelearse. Las participantes de «El Discípulo del Chef», que se habían «arreglado» hace unas semanas, dejaron la embarra en redes sociales con su disputa.

Luego de haber terminado su disputa con un video que publicaron en Instagram (todo luego de un encontrón que tuvieron en el reality de Chilevisión); Las chicas volvieron a combatir, con una tregua que no duró prácticamente nada.

Esto luego de que el maquillador de Aránguiz compartió un video de la ex chica Mekano tirando polémicos comentarios. Uno de estos habría estado dirigido a la gitana. «Hay que ser limpiecita porque imagínate las cochinas», afirmó Daniela.

«Yo conozco a tantas cochinas que no se lavan ni las manos para cocinar en el programa que estoy; con eso les digo todo, y después se hacen las ofendidas», agregó Daniela, según reportó La Cuarta.

La furiosa respuesta de Perla

De inmediato Perla respondió comentando en la publicación donde se puede ver a Aránguiz; «te respondo yo porque fue la única con quien discutiste por que no hice y me trataste de cochina cuando se vio claramente que jamás metí nada cochino a la olla».

«Somos mujeres, hay que apoyarse, pero tú no tienes empatía ni con mi perro. Vamos de nuevo con el show, te doy pantalla por 24 horas para decirte todo lo que te diré mañana mirándote la cara por que eso es lo que buscas; show. No eres capaz de sobresalir por algún carisma», escribió furiosa la ex-chica reality.

Asimismo, agregó: «te respondo yo sin indirecta, lávate la boca bien antes de hablar porque cuando uno entra a un programa de cocina es cocina. La TV tiene show pero este no es el momento, hay cosas más importantes en el país».

Sin embargo, Ilich concluyó: «la plata no hace al ser humano. El ser humano genera la plata trabajando. Yo no conocí los Emiratos como dices tú; yo trabajo y junto plata como cualquier chileno para ir de vacaciones. Y lo que yo no soporto en la vida es el racismo y mirar a la gente por debajo del hombro, porque todos somos iguales ante los ojos de Dios».