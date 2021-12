Caída de carnet: Arenita y Hardcorito dejaron la grande con reencuentro A través de redes sociales, Arenita y Hardcorito demostraron que pese al paso del tiempo y la distancia, la amistad sigue mejor que nunca.

No cabe duda que Hardcorito (Cristián Jara) y Arenita (Natalia Rodríguez) son dos de los participantes más recordados de Yingo y que hasta el día de hoy cuentan con todo el cariño de la gente que los seguía tarde a tarde en su época pokemona.

Y ya han pasado casi 10 años desde que se puso término al programa juvenil de CHV, por lo que todos los personajes que salieron de ahí se han dedicado a sus propias carreras en distintos ámbitos y en muchos casos alejándose de los compañeros que los acompañaron por tanto tiempo.

Pero ese no es el caso de Hardcorito y Arenita, ya que a pesar de que están a una gran distancia física, los chiquillos siguen manteniendo una linda amistad que encanta a sus seguidores.

El reencuentro de Hardcorito y Arenita

Así fue como quedó demostrado en la cuenta de Instagram de Cristián, quien compartió una postal del reencuentro más esperado por los fanáticos de ‘Yingo’, ya que tras años se reunió con la ‘Reina de los Pokemones’.

«10 años después… es solo un número para el cariño que le tengo a esta hermosa mujer @nataliarenitarodriguez. No me importa su pasado, ni su presente, ni su futuro, yo no estoy para juzgar solo para quererte cada vez que la vida nos reúna» escribió Hardcorito para acompañar la postal.