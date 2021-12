Belén Mora encanta con fotito de su avanzado embarazo A través de su cuenta de Instagram, Belén Mora sorprendió a sus seguidores al compartir una postal en la que deja en evidencia su guatita.

Hace algunos meses Belén ‘Belenaza’ Mora dejó la grande entre sus seguidores al anunciar a través de su cuenta de Instagram que estaba embarazada de su segundo hijo; el primero con su pareja Toto Acuña y al que buscaban hace varios años.

Desde ese día que la comediante ha estado más que chocha compartiendo cada detalle de lo que ha sido esta dulce espera con sus fanáticos; además de contar su experiencia e incluso dar algunos tips a otras mamitas que también están por recibir a sus pequeños.

Es más, unas semanas atrás Belén contó que estaba esperando un niño. «Y bue… ahí está el caballero. Hijo de don Toto Acuña. Que ya en el vientre se ríe y patea» comenzó escribiendo en un terno mensaje.

«Hijo, esta cantidad de gente estaba desesperada por saber tu sexo. Y ahora van a escribirte muchas cosas, pero solo te voy a leer los buenos, ¿ya?» agregó la humorista que se llenó de puro cariño de parte de su público.

Y ahora Belén Mora volvió a encantar a sus seguidores al publicar una bella fotito en la que muestra lo mucho que ha crecido su pancita desde la última vez.

«Con esta guata de 62 meses de embarazo hoy te lo doy todo en la nochita» escribió la también actriz, quien además aprovechó de recordar el show de stand up que tiene preparado.

Los antojos de Belén Mora

Hace un tiempo Belén y Toto estuvieron invitados a Los 5 mandamientos, donde la humorista se refirió a los antojos que tuvo durante los primeros meses de su embarazo.

«El otro día tenía antojos de una calabresa de la argentina pizzería con chimichurri, y me compré un frasco de chimichurri y me lo bajé. No me quedé ahí: le escribí al dueño, le dije que su chimichurri era el mejor y le encargué dos frascos más, y ya me bajé uno más» comenzó relatando.

Siguiendo por esta línea, Belén Mora agregó: «El otro día me dio una desesperación de que necesitaba tomar agua mineral con gas helada, y eran las 10 de la noche. Y Toto dijo ‘voy’, y me trajo un litro y medio. Tomé dos sorbos y me quedé dormida».