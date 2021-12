Betsy Camino llegó a ‘El Discípulo del Chef’ y ya se agarró con sus compañeros En su primer día como participante de El Discípulo del Chef, Betsy Camino ya protagonizó tensos momentos con otros participantes.

La noche de este miércoles se estrenó un nuevo capítulo de El Discípulo del Chef, el cual llamó la atención por la llegada de nuevos participantes. Betsy Camino, Joche Bibbó, Rodrigo Villegas, Camilo Huerta, Álvaro Morales y Yuhui son los que se unieron al programa de cocina.

Y aunque la incorporación de nuevos concursantes era el tema de este episodio, sin duda que la cubana fue la que se robó todas las miradas, ya que desde el minuto uno protagonizó varias polémicas con sus compañeros.

La cosa comenzó cuando Pato Sotomayor la encaró por el comportamiento que tuvo cuando compartieron en una edición pasada del Festival de Viña del Mar, donde Camino finalmente se convirtió en reina.

«No me gustó nada la incorporación de Betsy, no tengo una buena impresión. Trabajé con ella en un Festival de Viña y me agarró a patadas en una actividad. Te lo prometo», advirtió el periodista en las clásicas entrevistas que se realizan fuer de la cocina.

Y en esa misma onda, agregó: «viene con una actitud terrible, muy mandona. Uno cuando llega a una casa debe ser más humilde, no puede llegar así. Una actitud de mierda».

Betsy Camino se agarró hasta con Perla

Pero la pelea de Betsy Camino no fue solo con Pato, sino también con su compañera en el equipo verde Perla Ilich, a quien criticó por supuestamente no darle una mano en su primer día en el programa.

“Si me piden algo con cariño, lo voy a hacer, pero su actitud fue muy fea. Después me gritó, diciendo que mi actitud no era buena”, alegó la gitana. Incluso, hubo un momento que en Ennio Carota debió alzar la voz para calmar los ánimos de sus discípulos.

En tanto, a Daniela Aránguiz tampoco quedó muy contenta con la presencia de Betsy Camino. «No me gustó que llegara mandando, fue como ‘tráeme el vino, tráeme lo otro’. ¿Tráeme? Anda a buscarlo tú», se desahogó.