«Nos dio esperanza»: Ingrid Aceitón cuenta cómo vive su embarazo junto al duelo Luego de revelar que está esperando una niña tras perder su primer embarazo, Ingrid Aceitón contó cómo lo ha llevado en esta ocasión.

Solo unos días atrás te contamos de la excelente noticia que dio a conocer Ingrid Aceitón; pues casi un año después de perder a su hija con siete meses de gestación, ahora está a casi nada de convertirse en mamita nuevamente.

El embarazo de la ex concursante a Miss Chile encantó a sus seguidores, quienes solo la llenaron de buenas vibras y cariño, ya que vieron lo mal que lo pasó durante los últimos meses y los mensajes que compartió recordando a la bebé que perdió.

Por lo mismo que ahora y en conversación con Las Últimas Noticias, Ingrid Aceitón relató cómo ha sido el proceso de duelo que vive junto a su pareja y la manera en la que lidiaron con esto, además de cuidar lo más posible a su pequeña.

Ingrid Aceitón y su embarazo

«Cuando a mí me pasó esto de mi primer embarazo de Alice, no tenía ganas de nada. Sentía que mi vida no tenía sentido, era vivir por vivir. Eso cambió hasta que llegó Ada. Ella nos dio esperanza» comenzó relatando la comunicadora.

Siguiendo por esta línea, Ingrid agregó que «a fines de mayo supe de inmediato que estaba otra vez embarazada», lo que le trajo una serie de sentimientos. «Las primeras emociones fueron de alegría, pero también de confusión tremenda. Estaba contenta, pero a la vez arrastraba esta pena».

«Llegué llorando a los doctores porque quería que todo saliera bien en este embarazo, aunque la tristeza y el miedo de que pudiera pasar lo de antes siempre ha estado ahí» confesó en el medio antes nombrado.

Cómo lidió con el duelo

Por otro lado, Ingrid relató que tras comprobar que todo iba bien con la gestación «pedí ayuda de inmediato, porque iba a ser difícil llevar un embarazo y a la vez un duelo»; junto con señalar que «quería estar lo más sana posible por mi bebé, porque tampoco la idea era estar llorando todos los días como lo hacía antes».

«Me reuní con doctores, quienes determinaron que mi embarazo era de alto riesgo por mis antecedentes. También me reuní con siquiatras, sicólogos, con la matrona. Todos me han ayudado mucho. Gracias a Dios no ha habido ningún problema con Ada. Han sido mis miedos, mis sustos, pero hasta ahora todo ha estado bien» afirmó.

Cerrando el tema, Ingrid Aceitón aseguró que: «Me ha ayudado mucho. Creo que frente a casos como el mío lo más recomendable es ir a terapia psicológica, una no va a estar ciento por ciento como antes, pero sí te va a ayudar harto. Esa soledad que una llega a sentir que te puede llevar a hacer cualquier cosa, la he visto de otra forma con las sesiones».