Audio: Pato Torres cae redondito en palanqueo del «Día de los Inocentes» El animador cayó en el leseo de su productor, Nico, quien le sacó la música y le repitió diferentes canciones como si fueran discos rayados.

Pato Torres siempre pasa por divertidas situaciones en «El Festival de la Corazón». Sin embargo, la que ocurrió en esta ocasión fue especial; ya que sucedió durante el famoso «Día de los Inocentes» (28 de Diciembre). Y el palanqueo comenzó inmediatamente, porque apenas el Pato entró al estudio comenzaron a molestarlo con el volumen de su locución.

Sin embargo, Torres creyó que estaba pasando por problemas técnicos reales; y con el mayor de los profesionalismos, trató de sacar adelante al «Festival de la Corazón» con todas sus fuerzas. «¿Le ponemos bueno Nico? ¿O No? No escucho nada; sólo a mí, pero no la música».

«¿¡Qué pasó?! Tengo que rellenar», siguió Torres, mientras el Nico le decía que tenía que ir a buscar «a un técnico». Así, el Pato siguió inocentemente, afirmando que «El Festival se fue a las pailas. Pero tenemos que echar para adelante así que voy a rellenar (…) porque no sabemos qué pasa».

Entonces el Nico comenzó a molestar con una canción de Dua Lipa, repitiéndola como si fuera un disco rayado. Sin embargo, ahí fue cuando el Pato se dió cuenta de que era el «Día de Los Inocentes» y que por consecuencia todo lo que le estaba pasando el era parte de una elaborada broma.

