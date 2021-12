Aseguran que Gala Caldirola terminó con Iván Cabrera «por salud mental» Tras la fuerte acusación que cayó sobre Iván Cabrera, ahora se dio a conocer que Gala Caldirola habría decidido terminar con él.

La noche de este miércoles Iván Cabrera se convirtió en el protagonista de una grave acusación, ya que su ex polola Antonella Muñoz Mareco salió a hacer una serie de graves acusaciones en su contra por violencia y abuso sexual en su contra.

«Me puso trampas. Dejaba su celular grabando, cuando se iba a hacer eventos, para escuchar las conversaciones con mis amigas. Hacíamos tríos, me mandaba a buscar mujeres para que hiciéramos tríos y poder grabar. Me drogaba» señaló la joven.

Además de asegurar que «Me incitaba para que yo me grabara drogada, perdí la conciencia de tanta droga, porque una vez me tomé seis pastillas de éxtasis en una noche estando con él y me violó. Al otro día me decía ‘te violé porque eres mi put… te amo porque eres mi put…, siempre vas a estar conmigo’, y me pegaba».

Pero esto no es todo, sino que Muñoz Mareco indicó que Iván incluso le enviaba videos íntimos en los que aparecía Gala Caldirola. «Le mandé un mensaje a Gala. Ella no me respondió nada, solo un ‘Ok, hablaré con él’».

Gala Caldirola y su relación

Hay que mencionar que tras conocerse las graves acusaciones contra Cabrera, muchos pensaron en su actual polola. Y aunque la española no ha hablado públicamente del tema, si hizo un gesto muy claro al dejar de seguirlo en redes sociales y borrar todas sus fotos juntos.

Es a raíz de esta situación de Cecilia Gutiérrez sorprendió al contar en su cuenta de Instagram que la pareja terminó definitivamente tras la denuncia. «Confirmado! Gala e Iván terminaron su relación».

«La modelo decidió poner fin a su relación con el bailarín por salud mental, debido a la polémica por los dichos de la ex de Iván. Aunque, hace un par de días, ellos habían estado ya distanciados también por decisión de ella y por otros motivos que no tienen que ver con el live de anoche» indicó Gutiérrez.