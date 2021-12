«Ándate a la conch…» La Hora de Jugar vivió divertido chascarro Ya se a vuelto costumbre que algunas personas no crean que los llaman de La Hora de Jugar y así ocurrió con un uno de los concursantes.

La Hora de Jugar es uno de los programas que está más expuesto a los chascarros, no solo porque va en vivo, sino que también por la temática que tiene. Por lo mismo que Joaquín Méndez y María José Quintanilla están más que acostumbrados, pero de todas formas a veces se quedan sorprendidos por las respuestas que reciben.

Así fue como ocurrió recientemente, luego de que el espacio conocido por entregar platita al público que debe jugársela en distintos concursos, llamara a un participante que al parecer no entendió mucho las reglas que tienen.

La cosa es que la regla principal que tienen en La Hora de Jugar es que cuando los animadores llamen al participante, será consultado por su nombre de una forma particular. Esta situación no es del agrado de todos los que esperan llevarse la plata, por lo que no faltan los lindos que se ponen finitos.

“Dime cuál, cuál, cuál es tu nombre”, mencionaron los animadores al ritmo de una canción. “¿Aló?”, preguntó el hombre, mientras que Méndez y Quintanilla repitieron la dinámica.

“Dime cuál, cuál, cuál es tu nombre”, respondieron desde La Hora de Jugar, mientras la animadora rezaba para que no los insultara. “Ándate a la conche…. Entonces”, respondió el jugador, causando las risas del estudio.

