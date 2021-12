¡Esto no para! Karen Bejarano se suma a las críticas contra Katherine Orellana Pa' rato tiene esta polémica, pues luego de que Katherine Orellana criticara a El Discípulo del Chef, Karen Bejarano se fue en su contra.

Parece que la polémica de Katherine Orellana tiene para buen rato; pues la chiquilla ha estado en medio de la noticia luego de que se fuera con todo en contra de la producción de El Discípulo del Chef por su inédita eliminación.

A través de un extraño video en su cuenta de Instagram, la cantante señaló que «Ahora voy a contar la verdad. El Discípulo del Chef no me mandó un auto, porque a mí me hicieron un portonazo y los hue… me dejaron tirá, así que la irresponsable no soy yo».

Junto a lo que Orellana agregó: «Son bastardos los hue…, porque me han dejado como el hoyo todo el rato, así que basta» esperando que dejaran atrás las críticas por su comportamientos.

Pero el video tuvo el efecto contrario, ya que al poco tiempo la gitana Perla Ilich salió con todo a responder a sus comentarios, desmintiéndola y afirmando que habían sido más las oportunidades que no cumplió.

«Totalmente mentira. Soy testigo que ese día la llamaron más de 30 veces. Y no faltó solo ese día, porque cuando le pasó lo del portonazo toda la producción la apoyó. Era de antes que no cumplía» comentó sobre Katherine.

Además de señalar: «Qué pena que trates de manchar a gente de una producción, más allá de que sea un programa, por que sabes muy bien que te trataron bien y te cuidaron».

Karen Bejarano se sumó a las críticas

Y la cosa no se quedó ahí, ya que ahora Karen Bejarano salió al baile, pues la cuenta @realityculiao difundió un mensaje de la cantante en el que afirma que también fue testigo de la supuesta irresponsabilidad de Katherine Orellana en El Discípulo del Chef.

«Me da pena y rabia a la vez la situación» comenzó señalando, además de indicar «Porque trata de dejar mal al programa, sabiendo que la que falló fue ella».

«Nos retrasó dos días la grabación, la esperamos y la apoyamos… pero córtala po!» escribió Karen Bejarano.

Para cerrar, Karen le dijo a Orellana: «¡Estás mal Kathy! Ojalá recapacites y logres sacarte esa mala onda que no te hace bien y no le hace bien a los que te rodean».