Mon Laferte reveló que ya sabe el sexo de su bebé: «Ya tengo nombre» Más que chocha con su embarazo, Mon Laferte reveló varios detalles de lo que ha sido esta dulce espera e incluso las fiestas que se vienen.

Fue unos meses atrás que Mon Laferte dejó la grande entre sus seguidores al anunciar que tras mucho intentar, finalmente está esperando a su primer hijo junto a su pareja, el productor musical mexicano Joel Orta.

Entre lágrimas, la cantante nacional contó en sus redes sociales que ya no se podía guardar más el secreto. «Tengo miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes ocultando algo así. ¡Soy feliz! Seré mamá. ¡Qué hermosa es la vida!» escribió para acompañar el video en su momento.

Y desde ese momento que Mon ha estado más que chocha compartiendo todo tipo de registros con sus seguidores, mostrando cómo ha sido el avance de su embarazo, además de los miedos y aprendizajes que ha tenido en esta dulce espera.

Pero como sus fanáticos siempre están a la espera de conocer más detalles de la vida de la chilena, hace poquito fue consultada por el medio Delarosa TV, donde sorprendió al revelar que ya conoce cuál es el sexo de su bebé.

«Ya sé el sexo de mi bebé, pero aún no lo voy a revelar, hasta que nazca, porque es una sorpresa» aseguró Mon Laferte en conversación con el medio internacional.

Es más, tan feliz está la chiquilla con la espera de su guagua, aseguró que «Ya tengo el nombre y todo para su llegada».

Cómo se vienen las fiestas para Mon Laferte

Por otro lado, Mon se refirió a los síntomas que sintió durante los primeros meses de su embarazo. «En los primeros meses tuve muchas náuseas, mareos, pero todo eso ya se terminó».

«Todo lo que como y hago es para mi bebé» aseguró la artista, quien además comentó que las fiestas de este año serán muy importantes para ella, ya que con la llega de su bebé ahora las espera con mucha más emoción.

«mi panza estará más grande, así que será una Navidad especial (…) No suelo hacer cosas en esas fechas, pero ahora lo haré, porque mi bebé debe tener su arbolito» aseguró Mon Laferte.