La fuerte entrevista de Mea Culpa: «Si hubiera sido secuestro no la devuelvo» La noche de este jueves se emitió un nuevo capítulo de Mea Culpa, el que impactó al público con la frialdad de su protagonista.

Este jueves en la noche se emitió ‘El Brujo’, el nuevo capítulo de Mea Culpa, que narró la historia de José Navarro, más conocido como ‘el brujo de Licantén’; quien fue condenado a 15 años de cárcel por los delitos de sustracción de menor, abuso sexual y lesiones graves.

La entrevista que dio a Carlos Pinto es la primera desde su detención en 2018. Durante la conversación, el hombre de 33 años explicó los motivos de su apodo. «Yo curo con plantas. Solamente trabajo con las plantas. Hasta el día de hoy ejecuto esa capacidad que tengo».

Siguiendo por esta línea afirmó que «puedo avisar antes (los sucesos que pasarán), pero no consiste en sacrificio de niños. Eso quedó obsoleto hace siglos. Por ejemplo, yo predije que ibas a venir a tú. Yo les dije (a los otros presos del módulo), ‘aunque sea lo último que haga, voy a hacer que Carlos Pinto venga aquí’. Y así fue».

El crimen de El Brujo

Al ser consultado en Mea Culpa por el ataque hacia el abuelo de la pequeña que secuestro mientras los tres buscaban un tesoro, el sujeto negó que quisiera matarlo. «Yo, antes de salir de ahí, me aseguré de comprobar los signos vitales de este caballero, de hecho cayó en tierra suelta. Luego, ofrendé mi propia vida para mantener a la niña a salvo».

Tras esto Carlos Pinto le preguntó qué fue lo que hizo con ella durante los siete días que la tuvo secuestrada. «Si hubiera sido secuestro te digo inmediatamente que no la devuelvo. No es secuestro. Intentamos librar para que no nos mataran a ambos. ¿O querías que dejara a la niña y que se muriera en el cerro?» afirmó.

Es más, el sujeto aseguró que «Yo, de haberle hecho algo, no se las regreso nica. Hubieses tenido que mover todas las policías de este país para recién bajarme de ese cerro. Si alguien que conoce todos estos cerros, soy yo. Pero no, no me interesa».

Posteriormente Carlos Pinto consultó si acaso: «¿Tú quieres a alguien?»; a lo que sorprendió al admitir que «Cuando yo sepulté a José, sepulté a la familia, a la niña, con suerte hoy día queda cariño para mí».

Junto con esto el conductor de Mea Culpa le señaló si era mitómano o no. «No me interesa mentir. Cuando era niño mentía mucho y esas eran las consecuencias de haber llegado a mundos más oscuros que estos» fue su respuesta.

Por otro lado, Pinto le consultó por los dichos de sus hermanas que indicaron que era un «flojonazo». En relación a esto, José afirmó: «Por las heridas que le hice en el pasado. Cuando yo tenía 9 años, un familiar directo me violó, me quemaron las manos, y yo, en represalia, traté de hacer daño en mi misma familia.».

Además de admitir que buscaba venganza por lo que le paso. Momento en el que Carlos Pinto lanzó: «¿Pero por qué violar a tus hermanas?»; a lo que Navarro señaló: «Para, no confundas. No hablé en ningún momento yo de violar. Intenté abusarlas, es diferente a violarlas.»

El lado religioso de José Navarro

En relación a la lectura de la biblia, en Mea Culpa le preguntaron si pudo encontrar alguna respuesta en el libro. «Busco una verdad para destruir la creencia del ser humano. Mi dios es un dios más supremo que ese. Es un dios que perdona. Yo no adoro a un ángel, adoro a dios» aseguró.

Junto con afirmar que «mi dios me dio la razón. Al salvar a esa niña me dio la razón. Porque en mis manos no iba a recaer sangre inocente. La vida me enseñó a golpes, pero me enseñó».

«¿Cómo una persona que sufrió el encierro comete otro crimen y está de nuevo aquí?» preguntó Carlos Pinto, a lo que Navarro replicó «¿Por qué tú me dices ‘cometiste’? Los verdaderos autores están allá afuera».