«Doy mi vida por ella»: Arturo Longton habla de su particular matrimonio En una reciente entrevista, Arturo Longton sorprendió al revelar que está casado, pero aunque se separó tienen una especial relación.

Arturo Longton fue el más reciente invitado del programa ‘Socios de la Hamburguesa’, donde dejó la grande con sus confesiones, ya que contó que se casó en 2010 y que mantiene una relación muy especial con ella.

«Siempre he estado casado, nunca me he separado legalmente» comenzó señalando el ex chico reality, junto con admitir que con Daphnee Bunney, la mujer con quien contrajo matrimonio en 2010 «Tenemos como una relación bien especial nosotros dos».

«Nunca tuvimos hijos y como que nos vamos a querer toda la vida… y de repente como que estamos juntos, pero no estamos» además de admitir que «es algo bien especial».

Siguiendo por esta línea, Arturo Longton continuó con la reflexión de la particular relación que mantiene con su ex. «Es extraño, porque yo he tenido parejas entre medio, pero yo doy mi vida por ella (Daphnee) y no por mi pareja; es una cosa como un karma».

Tras esto describió que «como que tengo un sentido de protección y como un amor más profundo de lo normal», junto con afirmar que para él es rara la situación. «Por ejemplo, tú me preguntas ‘¿por quién das tu vida?’, y yo doy mi vida por ella po’, así, como tú la das por tu hijo o tu hija, yo la doy por ella y nadie más».

Así de importante es su relación con Daphnee que para Arturo incluso aunque «esté con otra persona, enamorado de otra mina y todo, ella es prioridad siempre».

¿El amor de la vida de Arturo Longton?

Luego de esta particular revelación, Pedro Ruminot, Jorge Zabaleta y Pancho Saavedra no pudieron evitar molestarlo, es más le preguntaron si acaso había ido a terapia para intentar entender este vínculo que siente. Por su parte el polémico chiquillo aseguró que no sabe si ella ha tenido otras parejas tras la separación.

Es más, Arturo contó que «una vez le dije ‘hasta el día que yo me muera, te voy a ayudar en lo que sea'» dejando más que claros sus sentimientos hacía ella.

Aquí fue que Zabaleta tomó la palabra, planteando que a lo mejor ella, con quien pololeo desde los 20 años era «el amor de tu vida». Pero Longton de inmediato descartó esa idea, comentando que «cada amor tiene algo especial y distinto».

Para dar por cerrado el tema, Arturo afirmó que «nos reencontramos, estamos juntos, después no estamos juntos».