«Me creció el c…» Karla Melo dejó la grande con fotito en bikini Por medio de sus redes sociales, Karla Melo dejó la grande entre el público al compartir una postal en la que se luce disfrutando la playa.

Unos días atrás te contamos que Karla Melo dejó la pata’ en su cuenta de Instagram, luego de publicar unas coquetas fotitos en las que lucía su retaguardia en bikini, aprovechando mientras disfrutaba de sus más que merecidas vacaciones en Punta Cana.

«Pa’ qué voy a escribir alguna hue…» y «me siento tan rica aquí» es parte de lo que escribió la chiquilla para acompañar las postales que le trajeron cientos de piropos y mensajitos por parte de sus seguidores que la encontraron más mina que nunca.

Y Karla no se quedó solo ahí encantando a su público, sino que hace ahora volvió a publicar una nueva postal en bikini la que acompañó con un picarón y divertido mensaje. «Me creció el c*lo aquí» escribió en tono de humor.

Al poco tiempo de subir la postal, la también cantante recibió más de 70 mil me gusta y cientos de mensajes de sus fanáticos que no podían evitar comentarle sobre lo regia que se ve.

«Eri tan preciosaaaaaaaa, te amo»; «me encanta que te sintai rica oye porque lo eres»; «Te pasas»; «Hermosa karlita»; «Ricoooo….el agua trae levadura»; «Pero eres una guapura»; «Dónde estás? Para que m crezca a mi»; «que preciosa» y «Me encanta» le escribieron a Karla.

Karla Melo debutó en la música

Como te contamos hace algunas semanas, la chiquilla ahora decidió lanzar su carrera musical con ‘Voh no sabí querer’; el primer single con el que espera encantar al público con su sonido fresco y urbana.

Karla Melo incluso visitó la Número Uno de Chile para promocionar su canción, confesando que el mensaje que tiene. «Yo creo que todos y todas hemos tenido alguien que decimos ‘este no me supo querer’ y también a veces uno se obsesiona con una persona que uno encuentra que no la quiere bien, no le hace bien pero lo sigue y lo llama solo cuando tiene frío».