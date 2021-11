Ben Brereton cuenta la firme de qué equipo chileno es hincha En una nueva entrevista, Ben Brereton se confesó sobre varios temas, incluyendo de qué equipo nacional es hincha y cómo va con el himno.

Sin duda que Ben Brereton se ha convertido en el favorito de los hinchas de La Roja, así que de inmediato comenzaron las preguntas sobre distintos temas de su vida, incluyendo cuál es el equipo chileno del que es hincha, esto luego de que surgieran rumores de que iba por Universidad de Chile o Universidad Católica.

Pero nada más alejado de la realidad, ya que el chileno británico conversó con TNT Sports donde reveló que su equipo favorito son los albos. «Mi mamá es fanática de Colo Colo. Si mi madre es hincha de Colo Colo, entonces yo también apoyo a Colo Colo» aseguró entre risas el chiquillo.

Siguiendo por esta línea Ben agregó que pese a esto no tiene la camiseta oficial del equipo. «No. Mi mamá no es una mujer tan futbolizada, pero mi familia apoya a Colo Colo. Necesito una camiseta de Colo Colo».

Ben Brereton y La Roja

Por otro lado, el delantero del Blackburn Rovers conversó con radio ADN donde afirmó que: «Estoy muy emocionado de la opción de jugar junto a Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. Son muy buenos jugadores y será muy bueno compartir juego con ellos. Es bueno contar de nuevo con Vargas».

Junto con esto, Ben Brereton se refirió a dos de sus compañeros que están en duda para los próximos partidos. «(Charles) Aránguiz y (Erick) Pulgar son excelentes jugadores, ojalá puedan estar en condiciones. Si no, estoy seguro que habrá jugadores en condiciones de reemplazarlos».

«Disfruté mucho el ambiente con el que se jugó los últimos partidos (…) Quiero seguir anotando por todo el apoyo que me dan los hinchas. Fue una locura jugar frente a los fanáticos chilenos, es algo que jamás voy a olvidar» agregó el chiquillo, que no solo se prepara en lo deportivo, sino que también ya quiere cantar el himno de Chilito.

«Tengo clases de español tres veces por semana para aprenderlo y espero cantar el himno al 100% en la próxima ocasión (…) Es un gran honor representar al país de mi madre, amo jugar por Chile y el apoyo de los hinchas es increíble» confesó Ben.

«Enfrentar a grandes jugadores también me ha dado confianza para mejorar mi juego y mi rendimiento de goles con Blackburn, lo que he mostrado en la selección. Me siento seguro cuando estoy en la cancha tanto en el equipo como por mi país» cerró sobre su experiencia con sus compañeros de selección.