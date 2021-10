Con romántica postal Marité Matus confirma romance con Camilo Huerta Tras varias semanas de rumores, finalmente Marité Matus confirma el romance con Camilo Huerta con una sencilla postal en redes sociales.

Hace varias semanas que comenzó a correr un fuerte rumor que vinculaba sentimentalmente a Marité Matus con Camilo Huerta, esto luego de que el chiquillo comenzara a trabajar con ella como su personal trainer.

Es más Pamela Díaz, quien también trabaja con el ex ‘Yingo’, fue la encargada de soltar la papita. «Yo sé que está con alguien, pero hace tiempo, no es de ahora. Yo vi una foto de Marité con alguien besándose muy acaramelados en una playa, muy románticos. Aparte se veían muy bien. Me gustó».

Tras esto fueron varios los que comenzaron a especular sobre la posible relación de la ex de Arturo Vidal con Camilo. Y los mismos chiquillos son los que empezaron a jugar al misterio con fotitos que los mostraban carreteando en los mismos lugares.

Pero finalmente fue la propia Marité Matus que confirmó la relación a través de redes sociales; aprovechando que los tortolitos lo andan pasando de lo lindo por estos días en Estados Unidos, disfrutando de unas vacaciones.

Este es el contexto en el que la influencer compartió una postal junto a Camilo Huerta, donde se les puede ver en un partido de la NBA, donde se enfrentaron los equipos Miami Heat y Orlando Magic.

Tras esto Marité y el participante de ‘El Discípulo del Chef’ subieron cada uno por su cuenta registros de lo que fue el encuentro, pero Marité fue la encargada de confirmar el romance con una sencilla postal en la que etiquetó a Huerta, acompañado del emoji de un corazón.

El paparazzeo a Marité Matus

Se debe mencionar que los tortolitos habían mantenido bastante escondido su romance, hasta que en el programa ‘Me Late’ mostraron un video de un paparazzeo que les hicieron mientras asistían juntitos a una fonda pre fiestas patrias.

«Él la acompañaba al baño, no la dejaba ir sola. La tomaba del brazo y la mano, entrecruzando los dedos. Se hacían mucho cariño y estuvieron abrazados en todo momento» comentó el panelista Francisco Halzinki sobre las imágenes de Marité y Camilo.

Mientras que Andrés Caniulef agregó que «ella habría encontrado en Camilo Huerta a un hombre muy galán, siempre preocupado de ella, de asistirla, de acompañarla». En las imágenes se puede ver a los tortolitos más que juntitos, demostrando que su relación va increíble.