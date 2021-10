Carlos Pinto por el crimen de Ámbar Cornejo: «Se pudo haber evitado» De cara al juicio contra Denisse Llanos y Hugo Bustamante por el crimen de Ámbar Cornejo, Carlos Pinto se refirió a la entrevista.

La mañana de este martes comenzó el juicio en contra de Hugo Bustamante y Denisse Llanos, los acusados por el terrible crimen en contra de Ámbar Cornejo, menor de 16 años cuyo cuerpo fue encontrado en agosto del 2020; luego de que se reportara su desaparición.

Hay que recordar que las sospechas recayeron de inmediato contra el sujeto, pareja de la madre de la niña; especialmente luego que se conociera que había sido el protagonista de uno de los capítulos más fuertes de Mea Culpa: ‘El Asesino del Tambor’.

Es más, en el capítulo que se emitió en 2005, Carlos Pinto pudo entrevistar a Hugo Bustamante, quien estaba en la cárcel por el asesinato de su ex pareja y el pequeño hijo de esta. Durante la conversación, aseguró que en caso de quedar en libertad no sabía si cometería un delito similar.

Carlos Pinto y el crimen de Ámbar Cornejo

Y en el contexto de la nueva temporada de ‘Mea Culpa’, Carlos Pinto estuvo invitado al ‘Buenos días a todos’, donde se dio tiempo a analizar la entrevista que mantuvo con el acusado, afirmando que el crimen de Ámbar Cornejo se pudo haber evitado tan solo con prestar atención a los dichos de Bustamante.

«Yo no había visto así, en este contexto, la entrevista. Siempre vi pedacitos que me permitieron recordarla y todo, pero ahora que le he puesto atención la verdad es que es tremenda entrevista. No por mí, sino por lo que responde y lo que nos entrega» afirmó el periodista.

Siguiendo por esta línea, Carlos Pinto reconoció la importancia del programa, ya que ellos entrevistan personas, no delincuentes. «Aquí él hace un análisis de sí mismo, podemos creerle o no, pero él está hablando desde la confusión, de lo que no puede dominar. ¿Y qué es lo que nos interesa a nosotros como seres humanos? Nos interesa aprender de esto último. No de la criminalidad».

«Se pudo haber evitado»

Por otro lado, el conductor de Mea Culpa señaló sobre la muerte de Ámbar Cornejo que «se pudo haber evitado, debimos haberlo escuchado».

«Se requiere de un psiquiatra que lo analice y determine si es un psicópata. Si es psicópata, tiene que ser estudiado, cuidado, advertido en la cárcel, para que su condena se cumpla cabalmente y no tenga beneficios» afirmó sobre Hugo Bustamante.

«Pues bien, yo hice las averiguaciones: no hay un psiquiatra para la población penal chilena. Hay un solo psiquiatra que es de Gendarmería y que es para los funcionarios que, dicho sea de paso, sí necesitan resetearse» agregó.