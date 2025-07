«Me sentí muy orgulloso»: Marti Palacios y sus emotivas palabras en el backstage de La Gran Noche de la Corazón

¡En la fiesta más esperada del año! La Gran Noche de la Corazón vuelve a encender los corazones del público con una noche cargada de cumbia, emoción y tradición.

Marti Palacios en el backstage de la Gran Noche de la Corazón

La Gran Noche de la Corazón reunió a miles de asistentes que vibraron al ritmo de los clásicos de la música tropical chilena, y uno de los momentos más emotivos lo protagonizó Marti Palacios, fundador de la histórica Sonora Palacios.

“Quiero agradecer a Radio Corazón esta gran oportunidad de poder mostrar a La Sonora Palacios, que ha sido tantos años querida por los chilenos y los artistas… nuestros artistas”, señaló Palacios, visiblemente emocionado.

«Cada uno de los artistas que actuaron, los músicos, pusieron todo lo mejor»

A pesar de encontrarse en proceso de recuperación, Marti no quiso restarse de esta celebración y valoró profundamente la entrega de cada uno de los músicos que participaron en el show:

“Yo estoy convaleciente, me sentí muy orgulloso, me sentí alegre, me sentí feliz porque cada uno de los artistas que actuaron, los músicos, pusieron todo lo mejor para interpretar los temas. Los primeros temas de la Sonora Palacios”, dijo con gratitud en el backstage del evento

¡La Sonora Palacios entregó un reconocimiento a la Número 1 de Chile!

El homenaje a la agrupación no terminó ahí. Durante el evento, el vocalista de la Sonora Palacios quiso entregar un reconocimiento especial a Radio Corazón, en nombre de todos los integrantes del grupo. “Queremos hacer la entrega de esto para que nunca se olvide. Estamos muy felices de haber participado en esta nueva edición de Radio Corazón”, expresó.

La Gran Noche de la Corazón no ha sido una fiesta, sino también un espacio de memoria y agradecimiento a quienes han hecho bailar a generaciones enteras.

Y recuerda que La Gran Noche de la Corazón no se vive solo en el recinto: puedes seguir cada presentación, y sorpresas a través de nuestras plataformas oficiales. Sintoniza Radio Corazón en el dial, conéctate a nuestro sitio web, o disfruta el evento en vivo por YouTube ¡No te pierdas ni un segundo de la fiesta más querida de Chile y acompáñanos desde cualquier parte del país!