Jordi Castell da por cerrado encontrón con Chino Ríos: «Guardaré silencio» Pese a que en un principio Jordi Castell anunció que se iba a ir con todo contra Chino Ríos, ahora confirmó que dará por cerrada la pelea.

No cabe duda que la polémica de la semana involucra a Jordi Castell y Marcelo ‘Chino’ Ríos, pues el ex tenista dejó la grande tras burlarse en feos términos del fallecimiento del perrito del fotógrafo, quien tampoco se guardó nada al momento de contestar.

«Si alguien toca a mi familia, me convierto en el peor demonio de todos. Porque el tiempo me bendijo con ser un escorpión. Entonces, si respondo las ofensas, el festín, o la burla que se hizo con la muerte de mi perro… a esa persona yo le voy a tocar a su familia de vuelta… y lo voy a hacer con el peor veneno que tengo guardado» es parte de lo que señaló en su momento.

Y mientras muchos ya debatían qué sería lo que iba a contar Jordi o cuándo sería la gran revelación, finalmente este miércoles Castell recurrió a sus redes sociales para dar a conocer que al final había decidido una opción mucho más pacífica.

La decisión de Jordi Castell

«Cuando debo escuchar a la gente que me quiere, leer consejos de personas sabias y principalmente mi marido, que termina siendo más controlado y pacífico que yo» comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram.

Siguiendo por esta línea, Jordi agregó: «Frente a esta batahola que se armó por uno que festina con la muerte de mi perro, me persigue públicamente cada cierto rato buscando pretextos, extrae fotos con mi marido para publicarla en su cuenta, me manda inbox con canciones de madrugada y no se cansa de dispararle violencia a todos».

«Frente a todo ese arsenal de acoso y obsesiones que un especialista le pondrá nombre por si es patología, lo lógico y ustedes ya saben, yo hubiera reaccionado disparando de vuelta con toda la información que ustedes mismas me han provisto de situaciones y expedientes que ya no exhibiré a la luz pública y quién sabe cómo se sepa o se filtre» continuó.

Junto con esto, Jordi Castell aseguró que «prefiero cerrar filas con los míos desde la cordura, la paz y estabilidad con la que me relaciono tanto con ustedes como con mi entorno, la calidad de vida personal y profesional que he construido y el nivel humano que, por esta vez, voy a obedecer guardando bajo llave la rabia que no conduce a nada bueno y guardaré silencio».

«Otra vez debo agradecerles a ustedes sus consejos, sus buenas palabras desinteresadas, la forma de proteger y contener como buenas hembras que son».

«Pocas veces me he sentido más querido y protegido por tantas mujeres. De corazón, sólo valorar que si todas ustedes y el hombre que quiero me dijeron lo mismo, es porque era lo correcto» cerró su mensaje Jordi.