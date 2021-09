Jordi Castell respondió sin filtro a Chino Ríos: «Este w… se metió con mi familia» Tras los crueles comentarios de Chino Ríos tras la muerte del perrito de Jordi Castell, el fotógrafo decidió salir a responder con todo.

Hace unos cuantos días Jordi Castell anunció la lamentable partida de uno de sus perritos, lo que trajo cientos de muestras de cariño por parte de sus seguidores; pero también una desagradable reacción de Marcelo ‘Chino’ Ríos, quien no dudó en burlarse del fallecimiento de la querida mascota.

«Pastel, no sufras tanto por el perro, sólo piensa que debe estar feliz y pensando al fin me liberé de este saco de h… y muerto de hambre que tenía que aguantar» es parte del comentario que lanzó el ex tenista en contra del fotógrafo.

Obviamente que Ríos se llenó de críticas por parte de los usuarios en redes sociales, quienes como mínimo le dijeron desubicado por burlarse de Jordi en este difícil momento familiar; pero el Chino no se quedó callado, sino que volvió a la carga y hasta contó su mala onda contra Castell.

«Pastel lo único que te pido que dejes de hacerte la víctima cada vez que te atacan, ya que no eres un tipo querido en este lindo país y debes saber por qué. Te quiero recordar que durante muchos pero muchos años te dedicaste a hacer mier… a la gente frente a una pantalla a nivel de cagarle la vida» es parte de lo que escribió.

La dura respuesta de Jordi Castell

Hasta el momento el ex panelista de ‘Primer Plano’ se había mantenido en silencio sobre el tema, pero finalmente decidió referirse a esta situación en el programa ‘Zona de Estrellas’ a través de unos audios enviados a la periodista Mariela Sotomayor.

«¿Cuál es el problema grave? Tú sabes que Marley era el perro de Juan Pablo y tú sabes que era un perro que yo quise mucho. O sea básicamente esta vez este w… se metió con mi familia» comenzó señalando Jordi.

Junto con lo que agregó: «yo voy a actuar como un escorpión y me voy a meter con su familia, y le voy a disparar a su familia. Y ahí va a tener que sujetarse».

Pero la cosa no se quedó ahí, sino que Jordi Castell se refirió de nuevo a este tema durante una transmisión en vivo por Instagram, luego de conversar con Matías Stevens, actor y pareja de Alejandra Herrera, donde se fue sin filtro.

«Como estoy en una parada de vida, que ustedes saben cuál es, no estoy para estar contestando tonteras que me disparan» señaló el fotógrafo.

Finalmente Jordi señaló sobre el Chino: «Si alguien toca a mi familia, me convierto en el peor demonio de todos. Porque el tiempo me bendijo con ser un escorpión. Entonces, si respondo las ofensas, el festín, o la burla que se hizo con la muerte de mi perro… a esa persona yo le voy a tocar a su familia de vuelta… y lo voy a hacer con el peor veneno que tengo guardado».