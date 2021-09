Atenta Chiqui: Carlos Pinto invita a postular al casting de ‘Mea Culpa’ A raíz del regreso de 'Mea Culpa', Carlos Pinto hizo un llamado a los que quieran participar hasta de extras en las recreaciones.

Hace unos días quedó la grande luego de que se confirmara el regreso de ‘Mea Culpa’, el exitoso programa criminal a cargo de Carlos Pinto. Espacio que consiguió su nueva temporada gracias a la popularidad que causaron las repeticiones del espacio durante la cuarentena.

Es en este contexto que el periodista conversó con María Luisa Godoy en un live de Instagram, donde dio detalles de lo que será este nuevo ciclo. «No quisiera dar muchas luces sobre eso, pero estamos haciendo todos los esfuerzos para que mostremos una temporada este año. No quisiera que se apagara esta llama, pero no me atrevo a decir casos porque estamos grabando, luego vamos a seleccionar».

Junto con esto, Carlos Pinto afirmó que «Estamos trabajando para ustedes, no tenemos fecha, pero estamos trabajando. Es un esfuerzo y una dedicación que estamos haciendo de forma especial. Hay clubes que son adoradores de programa y son verdaderos fans».

Llamado a participar al casting de ‘Mea Culpa’

Fue en medio de esta conversación que muchos fanáticos preguntaron si había posibilidad de aparecer en las típicas recreaciones de Mea Culpa, frente a lo que el comunicador señaló que «todavía están a tiempo los que se creen actores, los que son actores o los que han actuado con nosotros (…) Vamos a saciar esa necesidad de la gente de postular».

Es más, a través de redes sociales, el propio Pinto entregó el contacto «de la persona con la que tienen que contactarse. Se les llamará para hacer una prueba, aunque tampoco esta es la universidad ni nada parecido».

«Necesitamos gente nueva. Yo me he sorprendido de todo el apoyo, de toda la incondicionalidad debido a que TVN expuso casi todas las temporadas durante la pandemia» afirmó.

Finalmente Carlos Pinto señaló que «se están haciendo los primeros casting, así que pueden postular, darse el gusto, o sino podemos usarlos de extra. Algo haremos para devolverles la mano».