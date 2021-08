Seremi se disculpa con Daniella Chávez tras acoso de funcionarios Tras denunciar que fue acosada por un grupo de funcionarios del Minsal al cumplir cuarentena, Daniella Chávez contó que le respondieron.

Recientemente te contamos que Daniella Chávez hizo una dura acusación a través de sus redes sociales; pues la chiquilla aseguró que funcionarios del Minsal la acosaron mientras cumplía cuarentena junto a su familia y que iban a visitarla hasta tres veces al día.

«¿Cuál era la necesidad de ir muchas veces al día ? Mi estado no iba a cambiar de 20 minutos a otro. La primera vez me llamaron hasta las 12 de la noche y me amenazó si no le contestaba más con un sumario» agregó la influencer en un extenso texto.

A raíz de esta situación, Daniella conversó con Las Últimas Noticias, donde dio más detalles de esta incómodo momento. «Venían todos los días, dos o tres veces al día. Eran diferentes personas. Venía uno, llegaba hasta la puerta de mi casa, hacía las preguntas y se iba. Al ratito llegaba otra persona a fiscalizar» señaló.

Junto con comentar que «Lo más extraño es que viajé con toda mi familia, pero solo venían a preguntar por mí».

Pero esto no es todo, sino que Daniella aseguró que una vez les preguntó por qué iban tan seguido. «Cuando les dijimos eso, como que se quisieron ir y arrancaron». Según la modelo, simplemente les respondieron algo así como «ya, ya, gracias, queríamos saber cómo estaban, nos vamos».

Le pidieron disculpas a Daniella

Es luego de dar a conocer esta situación, que la chiquilla contó en su cuenta de Instagram que: «Me llegó este mail de la Seremi, no es normal lo que viví» mostrando una foto del correo en el que se puede leer como título «Disculpas institucionales».

A lo largo del texto le aseguran a Daniella Chávez que lamentan todo lo sucedido, además de explicar que a diario se realizan más de 7.500 fiscalizaciones, las cuales «pueden ejecutarse más de una vez al día».

Junto con esto, le mencionaron que cuando son casas donde vive más de una persona, las visitas suelen más frecuentes. Aunque de todas formas le pidieron que envíe todos los antecedentes con el fin de investigar y realizar las sanciones necesarias.