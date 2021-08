Kenita Larraín impactó con desgarradora confesión: «Estaba embarazada» En el más reciente capítulo de 'El Discípulo del Chef', Kenita Larraín no pudo evitar emocionarse al revelar una triste noticia.

La noche de este jueves se emitió un nuevo capítulo de ‘El Discípulo del Chef’, el cual estuvo marcado por la llegada de nuevos participantes y una triste revelación por parte de Kenita Larraín que impactó al público que sigue el programa de Chilevisión.

Todo comenzó luego de que se anunciara que Giuliana Sotela era la nueva eliminada, lo que hizo a la numeróloga estallar en llanto; esto porque ambas se habían hecho grandes amigas en poco tiempo y ahora ella no solo dejaba el espacio, sino que el país.

Pero esto no es todo, sino que Kenita en las entrevistas que se dan fuera de la cocina, dio a conocer que hace solo unas semanas vivió otro doloroso episodio.

La pérdida de Kenita Larraín

«Obviamente me afecta porque estoy más sensible. Hace un poco más de un mes tuve a toda mi familia hospitalizada, todos graves. Me incluyo. Y además dentro de la clínica me enteré ahí que estaba embrazada y tuve una pérdida» comenzó señalando entre lágrimas.

Siguiendo por esta línea, Kenita Larraín agregó que «por eso es que lloro, porque tengo que hacer el duelo de ese bebé que no tuve, entonces obviamente que ando más sensible de lo normal».

Aunque de todas formas la ex modelo afirmó que su participación en ‘El Discípulo del Chef’ le ha ayudado a enfrentar de mejor manera este triste momento que atraviesa junto a su familia.

«El estar acá me pone feliz, porque de alguna forma estoy aprendiendo algo que es un arte, que es cocinar. Y estoy muy fascinada por eso, así que eso también me hace comprometerme más emocionalmente, pero claramente estoy pasando un momento difícil» cerró Kenita.

Hay que recordar que ‘El Discípulo del Chef’ se emite los miércoles y jueves en Chilevisión, donde recientemente se unieron Marilú Cuevas, Paul Vásquez y Luli.