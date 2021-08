«Con poquita ropa»: Diana Bolocco impacta con fotito en topless A través de redes sociales, Diana Bolocco sorprendió a sus seguidores al compartir una osada postal en la que deja poquito a la imaginación.

En el último tiempo Diana Bolocco ha sorprendido a sus seguidores en Instagram al compartir osadas postales que se tomó en el pasado y que solo ahora se está atreviendo a compartir; lo que obviamente le trae una serie de piropos y aplausos.

Tal fue como ocurrió ahora, luego de que la animadora de ‘Mucho Gusto’ publicara una fotito en el marco del «TBT» o «throwback thursday» lo que se traduce a jueves del recuerdo, donde los usuarios suelen subir registros antiguos.

«Así celebré el paso a la fase 4……. Nah! mentira…… Necesitaba una excusa para subir esta foto del 2018 con poquita ropa y no se me ocurrió nada más» comenzó escribiendo Diana para acompañar la osada postal en la que deja casi nada a la imaginación.

Siguiendo por esta línea, el rostro de Mega agregó: «Bueno, hasta que me acordé que hoy es jueves de #tbt. Con ese # bastaba no???? 😂😂 En todo caso, por favor tomemos la fase 4 con responsabilidad. No queremos volver atrás!!!!!!!!!! Un abrazo para todos».

Obviamente que al poco tiempo de compartir la postal, Diana Bolocco dejó la embarra’ entre sus seguidores, por lo que recibió más de 19 mil me gusta y cientos de mensajes por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en llenarla de halagos por lo regia que luce.

«Ojalá retrocedamos y avancemos varias veces, para tener más fotos cómo estas»; «Devuélvete a la fase 2 que te pasaste pa’ regia»; «Que hermosa te vez diana me encantas»; «Para lo mina» y «Linda hermosa preciosa por favor cásate conmigo y deja al Cristián» le escribieron.

No es la primera vez que Diana sorprende con fotitos

Hay que mencionar que esta no es la primera vez que Diana sorprende con postales de este tipo, ya que solo hace unas semanas atrás dejó la grande al compartir una nueva postal ligera de ropa que nunca se había atrevido a subir.

«Mi #tbt de hoy. De cuando hacía calor!!!! Jajajajaja. Ya, no. Es de una sesión de fotos del 2017. Nunca la había publicado porque me daba pudor» es parte de lo que escribió.