¡Se viene! Américo tiene lista su primera gira internacional post pandemia A más de un año y medio del inicio de la pandemia, Américo vuelve a los escenarios con su primera gira en vivo por Estados Unidos.

Ya llevamos más de un año y medio sin poder disfrutar de los conciertos en vivo a raíz de la pandemia por el Coronavirus. Pero gracias a la vacunación, de a poquito en varios países ya comenzaron a volver las presentaciones para gusto de los fanáticos de la música. Y Américo es uno de los que espera volver a los escenarios.

Eso sí, el cantante chileno no lo hará en nuestro país, sino que decidió hacerlo en Estados Unidos, retomando la gira que estaba planeada justo al momento de que comenzó el encierro por la crisis sanitaria.

«Volver a los escenarios es algo que me tiene muy contento, después de un año y medio sin poder cantar con público. Volver a Estados Unidos me genera una alegría especial y particular porque vuelvo a retomar lo que nos quedó pendiente el 2020 cuando empezó la pandemia. Ahora llevo canciones nuevas para compartir con la gente y poder pasar un momento juntos, celebrando con música el reencuentro» comenzó señalando Américo.

Siguiendo por esta línea, el artista aseguró que «También está el factor de los nervios, porque hace tanto que no tocamos en vivo que se siente ese nerviosismo nuevamente, no sé cómo va a ser estar sobre la tarima en vivo con público presencial. Es toda una experiencia la que vamos a vivir, pero vamos con mucho entusiasmo».

Las fechas que tiene Américo en Estados Unidos son en varias ciudades, en espacios íntimos, además de cumplir con todas las medidas sanitarias que se requieren. A continuación te dejamos todas las presentaciones de esta gira.

Viernes 13, Queens NY

Viernes 13, Brooklyn, NY

Sábado 14, Danbury, CT

Domingo 15, Newburgh, NY

Jueves 19, Woodbridge, VA

Viernes 20, Newark, NJ

Sábado 21, Newark, NJ

Los nuevos trabajos de Américo

Hay que recordar que hace poquito, Américo lanzó el disco “Por Ellas” una selección de canciones que, de una u otra manera, han tocado la carrera y vida del intérprete. Son quince canciones de artistas mujeres. Entre los temas destacan «Antes de ti» de Mon Laferte, «Simplemente Amigos» de Ana Gabriel, «Con los años que me quedan» de Gloria Estefan, «Rescátame» de Myriam Hernández, «Detrás de mi ventana» de Yuri y «Víveme» de Laura Pausini, entre otras. También fueron homenajeadas cantantes como Thalía, Soledad, Soraya, Rocío Jurado y Marisela.