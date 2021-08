«¡Qué pesados!» Gala Caldirola desmiente pololeo con compañero en ‘El Discípulo del Chef’ En plena transmisión en vivo Gala Caldirola debió salir a desmentir nuevamente los rumores de relación tras el fin de su matrimonio.

A principios de mayo te contamos que Gala Caldirola y Mauricio Isla decidieron separarse, tras cinco años de relación y uno de casados. Lo que de inmediato comenzó con una serie de rumores sobre la vida personal de ambos y sus posibles nuevas conquistas.

Es en este contexto que la española nuevamente debió salir a desmentir especulaciones sobre un nuevo pololeo, esto mientras hablaba de su paso por ‘La Divina Comida’ junto a Mariela Montero a través de Instagram.

Resulta que Gala estaba conversando con la argentina en el programa online de esta, cuando comenzaron a recibir la misma pregunta por una gran parte de los usuarios de la red social que estaban siguiendo la transmisión en vivo.

La aclaración de Gala

«Estoy viendo unos mensajes ahí. ¿Por qué la gente dice cosas sin sentido?» comenzó señalando sorprendida la española, junto a lo que agregó: «Estoy leyendo por ahí, como 40 comentarios que pone que yo estoy saliendo con un amigo mío que nada que ver».

Por un momento la transmisión siguió, pero la chiquilla volvió a comentar: «Lo voy a decir, me hace mucha gracia» y pasó a leer el comentario: «Gala, estás saliendo con el Camilo Huerta».

Tras darse cuenta que eran varios los que la vinculaban románticamente con su compañero de trabajo, a lo que Galdirola respondió «Me hace gracia porque es súper amigo», mientras que Montero complementó: «No, no, están equivocados señores».

Finalmente Gala más tranquila le mencionó a sus seguidores: «El día que yo salga con alguien os lo voy a contar. Yo soy súper abierta en esos temas, no tengo ningún problema. Pero no, no estoy saliendo con Camilo Huerta. ¡Qué pesados!».

Hay que recordar que esta no es la primera vez que la ex del Huaso Isla es vinculada a uno de sus compañeros de ‘El Discípulo del Chef’, pues cuando empezó el programa, varios la vieron con otros ojos la cercanía que mostraba con el actor Álvaro Morales.