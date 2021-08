Parece chiste: Guionista de ‘Soy Leyenda’ tuvo que explicar que película es ficción tras argumentos antivacunas Luego de que antivacunas aseguraran que no se vacunarán por miedo a que pase lo mismo que en 'Soy Leyenda', su guionista respondió.

La pandemia por el Coronavirus no cabe duda que ha sido caldo de cultivo para todo tipo de teorías conspirativas y la aparición de su vacuna no se ha quedado ajena a esto, ya que de inmediato aparecieron particulares historias de personas que no quieren recibir el fármaco.

Aunque recientemente comenzó a circular una de las más particulares teorías por parte de un grupo antivacunas. Esto debido a que algunos están utilizando el argumento de la película ‘Soy Leyenda’ como su mayor prueba de que la vacunación es mala.

Para quienes no la han visto o no la recuerdan, ‘Soy Leyenda’ es una película de ciencia ficción estrenada en 2007 y protagonizada por Will Smith, quien interpreta a un científico que resulta ser uno de los únicos sobrevivientes de la tierra tras un apocalipsis zombie y que está en la búsqueda de una cura para la plaga.

Algunos se tomaron a pecho ‘Soy Leyenda’

Hace unos años esta parecía ser solo una buena cinta, pero a raíz de la pandemia, algunos se lo tomaron muy a pecho, ya que según reporta The New York Times, «una empleada dijo que estaba preocupada, porque pensaba que una vacuna había hecho que los personajes de la película ‘Soy Leyenda’ se convirtieran en zombies».

«Las personas que se oponen a las vacunas han hecho circular ampliamente, en redes sociales, esa afirmación sobre la trama de la película. Pero la plaga que convirtió a las personas en zombies en la película fue causada por un virus re-programado genéticamente, no por una vacuna» señalan en el medio.

Pero la cosa no se termina aquí, ya que desde el diario Washington Post señalaron que en mayo un hombre aseguró que no confía en la vacuna del Coronavirus por la película. «Me encanta esa película, por todo tipo de razones. Pero eso da un poco de miedo. No quiero ser un zombie».

Es a raíz de todas estas teorías, Akiva Goldsman, uno de los guionistas de ‘Soy Leyenda’ debió salir a aclarar que se trata de una ficción. «Oh. Díos mío. Es una película. Lo inventé. No es real» escribió en su cuenta de Twitter.