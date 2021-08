Nuevo video aumenta rumores de romance entre Gala Caldirola e Iván Cabrera En sus redes sociales, Gala Caldirola compartió un registro donde aparece junto al Potro, todo en medio de rumores de pololeo.

Ya han pasado varios meses desde que se dio a conocer que Gala Caldirola y Mauricio Isla decidieron terminar su relación tras cinco años y uno de matrimonio. La española lo dio a conocer en sus redes sociales y aseguró que de todas formas mantienen una excelente relación, en especial por su pequeña hija.

Es en este contexto que desde el primer momento comenzaron a surgir varios rumores en los que vinculaban a la ex chica reality con algunos famosillos, asegurando que se ellos serían los responsables de la ruptura con el futbolista nacional.

Obviamente que Gala se ha encargado de desmentir todas las especulaciones y afirmar que no tendrá problemas en revelar con quien está saliendo cuando ocurra. Pero hace unos días comenzó a circular un paparazzeo junto a un compañero de ‘El Discípulo del Chef’ que no ha querido desmentir.

Resulta que el portal de farándula Te Caché, publicó una postal en la que la española aparece junto a su retoña Luz Elif, además de Iván Cabrera a la salida de un restaurante. De acuerdo a las fuentes del sitio, esta sería una de las tantas citas que han tenido y que el «potro» habría terminado su relación para estar con la chiquilla.

Y aunque ninguno ha salido a desmentir la situación, durante este martes la propia Gala compartió en sus historias de Instagram un boomerang en el que aparece posando junto al ex chico ‘Yingo’, lo que de inmediato encendió las alarmas de sus seguidores.

Las razones del quiebre de Gala y el Huaso Isla

Pero Gala no ha estado en las noticias solo por su posible nuevo romance, sino que recientemente la periodista Cecilia Gutiérrez contó detalles de su quiebre con Mauricio Isla, señalando que fue porque «Él es a la antigua, y no quiere que ella trabaje».

Eso sí, esta mocha siguió, ya que el futbolista le respondió indignado a la panelista de farándula, ninguneándola y asegurando que todo lo que había dicho era mentira. Es tras esto que ella no se quedó callada y le respondió sin filtro.

«Mi fuente es tan confiable que no tengo ninguna duda en lo que yo estaba diciendo. De hecho, puedo acotar datos. No solo no quería que ella (Gala) trabajara, sino que además le molestaba mucho el tema de las redes sociales, del Instagram de que ella tuviera tanta exposición» afirmó.