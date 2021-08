Luli responde tras duro encontrón con Sergi Arola: «Aún en shock» Tras el último capítulo de 'El Discípulo del Chef', Luli habló sin filtro sobre la tensa discusión que vivió con Sergi Arola.

La noche de este jueves se emitió un nuevo capítulo de ‘El Discípulo del Chef’, el que llamó la atención por la llegada de tres nuevos participantes: Marilú Cuevas, Paul Vásquez y Luli; siendo esta última la que armó más polémica con su participación.

Resulta que la chiquilla se unió al equipo rojo y de inmediato sacó de sus casillas al chef capitán, Sergi Arola, quien se indignó por que no se tomaba en serio la competencia y todo escaló luego de que empezara a buscar un lugar para cocinar su comida.

Pues en medio de la preparación de los platos, Luli no encontró nada mejor que comenzar a comer su alimentación producto de su plan que le permite alimentarse a ciertas horas. La acción de Nicole no fue del agrado del chef quién le paró los carros sin filtro.

«Me importa un bledo si es tú menú, si tienes que comer cada tres horas, a menos que sea una indicación médica, firmada por el Minsal, no me lo creo» fue parte de lo que le dijo Arola, lo que dio paso a un tenso momento entre ambos.

Luli no se guardó nada

Al poco tiempo comenzó a viralizarse el video de la discusión entre Luli y Sergi, el que generó una serie de comentarios, con algunos a favor de la chiquilla, quienes criticaron el actuar prepotente del chef, mientras que otros trataron de poco profesional a la ex reina del Festival de Viña.

Es por lo mismo que la modelo recurrió a su cuenta de Instagram para responder sin filtro. «Sinceramente no se como pueden encontrar ustedes normal esta situación! Agresividad y el maltrato verbal. Sorprendida que mujeres y algunos hombres encuentren normal esta situación. No al maltrato ni al hombre y tampoco a la mujer… Todos merecemos RESPETO ❤».

Siguiendo por esta línea, Luli agregó: «Esto fue real no un show. La verdad no se en que mundo estamos, pero te pasaste.com (chef) al tratarme tan mal. Y gracias a que le pedí a la producción que sacara lo más terrible. Y no te quedo de otra que pedirme perdón para quedar bien con la gente».

«Mi pregunta es la siguiente ¿Así tratas a tu esposa? ¿Y a tus trabajadores? ¿En tus restaurantes?. Aún en shock al ver todo lo que me ha llegado ¡Lo sentí en el momento! Pero literalmente me hice la fuerte. 💔» cerró.