El Chacotero Sentimental Presenta: Que pena siente el alma de la Violeta En El Chacotero Sentimental recibimos la fuerte historia de una amiga que quería contar como ha ido sanando del abuso que sufrió de niña.

En El Chacotero Sentimental conocimos la historia de Jessica, de 3.2, quien le contó a el Rumpy que desde que se convirtió en mamá comenzó con un tratamiento psicológico ya que fue abusada cuando niña.

Nuestra amiga nos contó que cuando era niña fue abusada a los 8 años por un vecino. Con el paso de los años y cuando se dio cuenta de lo que ocurrió, le pidió a su mamá ir al psicólogo, a lo que ella le dijo que esas cosas pasaban y que era normal que le pasara a las mujeres.

Al final por esto cambio su forma de ser y se convirtió en una adolescente más introvertida, sin confiar en muchas personas. Todo debido a que en su casa era una cosa normal los toqueteos y demás.

La cosa se puso peor, ya que Jessica comentó en el programa que ella pasó a seguir con el abuso a su hermano tres años menor, con quien incluso mantuvo relaciones siendo solamente una niña de 10 años. Aunque su mamá los pilló, ellos siguieron por dos años hasta que le llegó el periodo y le dio miedo quedar embarazada.

Más tarde, nuestra auditora confesó que además del abuso, fue violada por un vecino de 15 años. Así que años después se lo encontró en un asado familiar y decidió contarlo. Así que en ese momento su pololo comenzó a pegarle y preguntarle por qué lo había hecho.

Por qué Jessica buscó ayuda

Tras esto, Jessica le explicó a el Rumpy que decidió arreglar su vida con ayuda psicológica, ya que al convertirse en madre se dio cuenta que no quiere ser como sus padres; que no quiere que su hija cuando grande la vea y piense que no le dio las herramientas necesarias.

Hasta ahora sus papás no entienden por qué ella va al psiquiatra, mientras que nunca ha hablado del tema con su hermano, quien ahora se ha convertido en una persona violenta y con una serie de problemas propios.

La historia completa en la Llamada del Día