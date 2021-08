Johanna Hernández aseguró que recibió amenazante llamada de Francisco Silva Tras su polémica entrevista, ahora Johanna Hernández dio a conocer detalles de su relación con Francisco Silva y las amenazas en su contra.

Hace poco más de una semana que Johanna Hernández dio su primera entrevista tras ser declarada culpable del brutal crimen del profesor Nibaldo Villegas. Aquí fue donde la mujer dio a conocer una serie de antecedentes de su vida previo al crimen, además de seguir firme en acusar de todo lo ocurrido al otro condenado, Francisco Silva.

Y es tras esta conversación que mantuvo con ‘Informe Especial’, que la acusada nuevamente volvió a entregar más antecedentes de su relación con el paramédico; Pues aunque aseguró que ya no hay nada entre ellos, el sujeto la habría contactado por teléfono para armar un plan y reducir la condena de ambos.

«La primera llamada que recibí de él fue por videollamada, por WhatsApp. Era un número desconocido y lo contesté. Me dice ‘hola chanchita, ¿cómo estai?’. Yo quedé ahí paralizada. Empezó a decirme que había hablado con una abogada. Que para poder abrir el caso se necesitaban pruebas nuevas» señaló Johanna Hernández 24 Horas.

Según lo que comentó la condenada por asesinato, Silva le comentó que «una de las pruebas nuevas podría ser que yo dijera que había mentido en el juicio, que yo había matado a Nibaldo y que él solo había sido cómplice, entonces a él le rebajarían los años y que lo mío quedaría como un simple arrebato y que también me rebajarían los años».

«Yo le dije que no lo iba a hacer, y me dijo ‘si tú no lo haces acuérdate que tengo gente en la calle'» aseguró Hernández. Además de aclarar que «todas las amenazas que me han llegado de él se las he hablado a Gendarmería y las tomó el Ministerio Público, ahora tengo que ver que va a suceder con este tema».

Las llamadas a Johanna Hernández

Por otro lado, el abogado de la mujer confirmó al medio antes nombrado que «esos antecedentes se aportaron a través de Gendarmería, se hizo la denuncia respectiva y esto llegó al Ministerio Público que está realizando la investigación que corresponde. En base a la investigación previa que se está realizando nosotros presentaremos una querella por amenaza de muerte».

Frente al uso de celular en los recintos penitenciaros, el profesional comentó que las internas tienen derecho a acceder a un teléfono celular los días martes y jueves durante tres horas. Afirmando que fue en este contexto que Silva se habría contactado con Johanna Hernández.