Auditor llamó al ‘Festival de la Corazón’ para disculparse por pelea con su pareja embarazada En 'El Festival de la Corazón' Pato Torres recibió el llamado de un chiquillo que quería pedirle perdón a su amorcito por una pelea.

Durante este martes, en ‘El Festival de la Corazón’ nuestro Pato Torres recibió el llamado de Ignacio, un auditor de Peñaflor, quien le contó que quería pedirle perdón a su amorcito, luego de que el sábado tuvieran una fea pelea con su pareja.

Resulta que este chiquillo de 26 añitos comentó que junto a su pareja están esperando su primer hijo, y fue tanta la emoción que incluso le tiró anillo para que se casen lo antes posible. Pero pese a los buenos momentos que han vivido, hace poquito tuvieron una fea discusión.

Todo partió cuando nuestro amigo le estaba preparando el desayuno a la chiquilla, pero andaba media mañosa así que no le gustaba, por lo mismo que Ignacio preparó otro que tampoco le gusto, momento en el que se indignó así que tiró todas las cosas al suelo, rompiendo una taza que incluso le cortó la pierna.

Es por lo mismo que ahora quería disculparse por su salida de casillas y asegurarle que no fue su intención y que por ningún motivo le haría daño nunca a ella.

Mientras intentaban llamar a su polola (María José), nuestro amigo le contó que no había sido un embarazo difícil. Ya que fue diagnosticada de diabetes gestacional, así que anda mucho más complicada de lo normal.

Finalmente en el ‘Festival de la Corazón’ se pudieron comunicar con la chiquilla, así que Ignacio no dudó en de inmediato disculparse y asegurarle que siempre la va a cuidar, mientras que ella no dudó en decirle que lo perdonaba sin problema.

Pato Torres se pasó con anuncio

Luego de esto, nuestro Pato conversó con María José, quien le contó que le falta casi un mes para la llegada de su retoño, además que ha estado mucho más sensible, pues durante todo el embarazo, Ignacio no ha podido entrar a ninguna de las ecografías, ya que en el servicio público no se puede entrar más de una persona.

Fue en este momento que Patito se pasó y anunció que el se iba a poner con las luquitas necesarias para una ecografía privada y así el chiquillo pueda conocer a su bebé antes del nacimiento.

