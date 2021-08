Cecilia Gutiérrez le respondió con todo al Huaso Isla: «Al Huasito lo perdimos» En medio de la polémica entre Cecilia Gutiérrez y Huaso Isla por un supuesto romance del futbolista, ahora la periodista salió a contestar.

Este miércoles se destapó una nueva polémica en farandulandia, esto luego de que Cecilia Gutiérrez destapara en su programa de Instagram que el Huaso Isla ya habría olvidado a Gala Caldirola y que lo estaría pasando malito con una chiquilla.

Durante el live, la periodista aseguró que «no está solo en Brasil», además de señalar que: «Está acompañado de una chiquilla chilena que él se llevó para allá. La invitó». Es más, contó que se trataba de Victoria Helo, ex polola del goleador de Colo Colo Iván Morales.

Al poco tiempo fue el propio Isla quien salió a responder indignado estos rumores, asegurando que nunca ha tenido una relación con la joven. «Ella y sus amigas vinieron de vacaciones y estuvieron en mi casa, como también en otros lugares de Río de Janeiro».

Pero la cosa no se quedó ahí, sino que el Huaso lanzó una acusación en contra de la periodista. «Ahora porque la señora Cecilia Gutiérrez le encanta hablar de mi… acá esta la razón… Pía Villaroel amiga de Gala y Suro también es amiga de la señora farándula».

La respuesta de Cecilia Gutiérrez

En medio de estos dimes y diretes, fue la propia periodista de espectáculos quien salió a responder en su programa ‘Zona de Estrellas’, visiblemente molesta por las palabras de Isla.

«Que diga que es mentira, que él nunca tuvo una relación con Victoria, pero lo que él hace en sus redes sociales y que después bajó todas las historias es acusar un complot entre Gala, su manager y yo para perjudicarlo» comenzó señalando Gutiérrez.

Siguiendo por esta línea agregó que «me parece feo que acuse a su ex mujer, la mamá de su hija, de querer perjudicarlo, no está bien».

Además Cecilia Gutiérrez agregó sobre los dichos del Huaso Isla que «yo soy pecho a las balas, si me quiere desmentir que me desmienta, porque el tiempo siempre después me da la razón, pero que haga eso con la Gala es feo».

Para cerrar la periodista afirmó que «culpar a la ex señora de hacer un complot en su contra da señales de que al Huasito lo perdimos».