Rompe el Chanchito: La campaña de Banco Central para incentivar el uso de monedas A raíz de una notoria falta de monedas a lo largo del país, desde Banco Central comenzaron con una campaña para llamar a su uso.

A raíz de la pandemia por el Coronavirus se incentivó el uso de tarjetas como medio de pago, para así evitar posibles contagios por entrar en contacto con el efectivo. Pero esta medida al parecer funcionó tan bien que ahora el Banco Central informó que existe un déficit de más de 120 millones de pesos entre monedas y billetes.

Por lo mismo que nuestros amigos de radio Concierto conversaron con Cecilia Feliú, gerenta tesorera del Banco Central, quien se refirió a la nueva campaña ‘Rompe el Chanchito’, con la que buscan que la gente utilice monedas al momento de pagar en efectivo.

Al comenzar la conversación, Feliú mencionó que «durante la pandemia las monedas quedaron en un lugar de difícil acceso. Cuando la gente empezó a moverse las dejaron guardadas».

Siguiendo por esta línea, agregó: «Ya no se debería usar el argumento de que es mejor pagar con tarjeta debido a la pandemia. Se empezó a pagar con billetes de alta denominación y se perdieron los vueltos».

«Hay una gran demanda de uso de efectivo. Las monedas escasean no porque no hayan, estas se hicieron, sino porque no se están moviendo» señaló Feliú, afirmando que hay gente que todavía no se adapta a los nuevos tipo de pago que no sea con efectivo.

¿Cómo y dónde se puede hacer el cambio de monedas?

Además, la gerente tesorera del Banco Central señaló que está situación es más que importante para la economía nacional, por lo que llamó a toda la ciudadanía a utilizar las monedas que tiene en caso de pagar en efectivo.

Es este contexto que señaló que «los bancos están aceptando monedas para que te las cambien por ejemplo. El Banco Central tiene una caja especial para esta tarea».

Junto con afirmar que «faltan todas las monedas, las que más se usan con las de 10 por la aproximación al 990. La de 100 también por su utilización en máquina. El llamado es a que si pagamos en efectivo es a que paguemos con monedas».