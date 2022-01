Ex-pareja de «El Gitano» le rinde tierno homenaje a 6 meses de su muerte

La ex pareja de Claudio Valdés, mejor conocido como «El Gitano», emocionó a los seguidores del difunto cantante con un tierno homenaje a 6 meses de su partida. La chiquilla compartió la dedicatoria durante la jornada del pasado martes.

Fernanda Toro, quien también es la madre del hijo de «El Gitano», compartió un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram.

El medio año que conmemoró marca el 25 de julio de 2021, fecha en la que el músico falleció en un accidente automovilístico en Concepción. «Ya son 6 meses de tu partida. Tu voz no se olvidará«, agregó la joven, compartiendo una foto del cantante.

«Quedó mucho por hacer y haremos lo posible porque todo lo que dejaste inconcluso se termine de una linda forma. Besos al cielo, Claudio«, agregó, recibiendo mensajes de apoyo.

«Mi niño precioso por siempre brillará»; «Siempre estará en el corazón de las personas que lo recuerdan»; «Fuerza Fernanda, siempre estará en nuestros corazones«, fueron algunos de los comentarios del post de Instagram.

Un trágico accidente

No cabe duda que el año pasado el país quedó conmocionado con la repentina muerte de Claudio Valdés, más conocido como ‘El Gitano’, joven cantante de 29 años que protagonizó un accidente de tránsito, donde fallecieron otras dos personas, entre las que se encontraba su polola.

Esta trágica situación de inmediato impactó al público, quienes no dudaron en dar a conocer su pesar por la pérdida del joven talento. Por lo mismo que, durante su funeral en Los Ángeles, cientos de pesaron llegaron a despedirlo y homenajearlo.

Fue en este contexto que el periodista de ‘Contigo en la mañana’Francisco Sanfurgo, dio a conocer una información relacionada con Alelí Melimán, polola de El Gitano y que vuelve aún más trágico este lamentable accidente donde ambos perdieron la vida.

«El dato que voy a entregar ahora probablemente no lo conocía nadie, o al menos no lo he escuchado en otro lado» señaló el profesional, quien agregó que la joven de 18 años se encontraba embarazada al momento del accidente.

Junto con esto afirmó que la pareja de ‘El Gitano’ tenía cerca de un mes y medio de gestación. Motivo por el cual «es una noticia que no le alcanzaron a contar a buena parte de sus cercanos».