Julio César Rodríguez preocupa por ausencia en el matinal Hace varios días que Julio César Rodríguez no ha estado en 'Contigo en la mañana', por lo mismo que sus fans le preguntaron por su ausencia.

Hace ya varios días que Julio César Rodríguez no ha estado presente en ‘Contigo en la mañana’. Situación que tiene bastante preocupados a los espectadores del espacio, quienes incluso volvieron lo más comentado en redes sociales la ausencia del conductor.

Es en este contexto que la propia Monserrat Álvarez salió este jueves al inicio del matinal a explicar las razones del por qué el animador no ha aparecido. «Hay muchos preocupados por Julio, él está medio enfermito pero ya se está recuperando en su hogar. Pero no tiene coronavirus ni nada esas cosas, así que hay que estar tranquilos» señaló.

Tras esto que el propio periodista hizo una publicación en su cuenta de Instagram, donde agradeció a sus seguidores, pero también encendió una nueva duda con su mensaje.

«He estado bien enfermo estos días. Gracias por la preocupación» comenzó escribiendo Julio César para acompañar un video en el que aparece caminando con todo el estilo luciendo un traje.

Siguiendo por esta línea agregó para jugar al misterio: «Esta caminata, de hace algún tiempo atrás, representa las determinaciones difíciles que debemos tomar en la vida… que no son de trabajo. No todo es trabajo jajaja. Ojalá tome el camino correcto».

En ‘Me Late’ comentaron la situación de Julio César

Como se ha vuelto ampliamente comentada la situación de Rodríguez, en el espacio de farándula ‘Me Late’ se refirieron a esta ausencia.

El periodista Luis Sandoval conversó con Julio César, quien le aseguró que «estoy enfermo» y que por es no ha asistido al matinal, descartando que tenga relación con la realización de su nuevo programa ‘Pero con respeto’.

Junto con esto señaló que no se trata de Covid-19 y que se está sometiendo a varios exámenes médicos, sin entrar en detalles de lo que ocurre, ya que Sandoval señaló que se trata de «algo privado».

Por su parte Sergio Rojas comentó que también conversó con Julio César, señalando que tampoco está asistiendo a su trabajo en la radio. «Tiene todo su late grabado (Síganme Los Buenos). A mí me da la impresión que no es algo tan leve (…) Y ahí me dice ‘tengo que hacerme muchos exámenes’, pero no tiene claridad».