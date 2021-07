Helhue Sukni contó la firme de su salida de ‘El Discípulo del Chef’: «Estaba chata, enojada» A través de sus redes sociales, Helhue Sukni se refirió a su polémico paso por 'El Discípulo del Chef', donde no se vio muy animada.

No cabe duda que Helhue Sukni se robó todas las miradas en el capítulo estreno de ‘El Discípulo del Chef’, luego de que pasara todo el espacio pegada al celular y sin seguir las instrucciones de Ennio Carota, quien terminó chato con ella, por lo que luego de que su equipo perdiera la prueba, no dudó en convertirla en la primera eliminada.

Es más, la misma ‘abogada de los narcos’ se mostró con muy poco ánimo mientras sus compañeros hacían todo el trabajo. «Estoy chata en esta hu… de canal. Estoy botada, sentada prácticamente en el suelo. Estoy chata» es parte de lo que dijo mientras revisaba su celular.

Obviamente que esta situación la convirtió en lo más comentado de redes sociales, con la mayoría de los usuarios criticando su actitud, mientras que a otros igual les causó gracia esto. Es por lo mismo que recientemente la propia Helhue salió a explicar lo ocurrido.

Helhue contó la firme

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, la abogada comenzó señalando que «El video de hoy dice relación con explicaciones. Les voy a explicar por qué la tía Helhue estaba choreada y chata».

Siguiendo por esta línea, Helhue agregó que «ya llevaba mucho rato, (las grabaciones) eran desde las 8 de la mañana (…) Bueno, igual me arranqué a hacer audiencias, así que debo agradecer a todo el equipo, porque los 17 famosos me esperaron a mí».

«Todo lo que ustedes vieron ayer (en televisión) lo hicimos en dos días, de las 8 de la mañana a las 9.30 de la noche, entonces… ¿Qué quieres? ¿Cómo no iba a estar así con el caracho de largo? Más encima me habían puesto una audiencia que no estaba programada. Estaba chata, enojada» afirmó la abogada.

Frente a los que criticaron su forma de actuar en la cocina, la polémica profesional se defendió y afirmó que «yo comía y muchos hueo… me decían, ‘oye, la tía Helhue estaba comiendo’, ¿y qué importa? Si el almuerzo que nos dieron fue paupérrimo (…) terminé con hambre, por eso me puse a comer».

«Lo digo acá, y si quieren me demandan los de CHV: no nos tenían sillas para sentarnos, no nos tenían calefacción (…) ¿ustedes cachan lo que es Machasa? Es un hue… gigantezca, les encargo el frío. Me recagué de frío» cerró, aunque aseguró que igual volvería en un repechaje.